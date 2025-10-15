Da li su vam topli radijatori? Danas zvanično počela grejna sezona u Srbiji

U Beogradu je danas zvanično počela grejna sezona i stanovi korisnika usluga daljinskog grejanja su topli, rekao je direktor JKP "Beogradske elektrane" Vanja Vukić, navodeći da su svi toplotni izvori tog preduzeća - 15 toplana i 16 kotlarnica - u funciji proizvodnje toplotne energije i rade bez poremećaja u snabdevanju. “Podsećamo da su 'Beogradske elektrane' počele da isporučuju toplotnu energiju 13 dana pre zvaničnog početka grejne sezone i to u vreme kada je na