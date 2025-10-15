Suzana Mančić o ćerkinoj trudnoći: Neću biti baka, nego nana

Suzana Mančić sinoć se pojavila na koncertu pevača Borisa Režaka u Sava centru, a to je ujedno i prva prilika gde je mogla da se druži sa medijima nakon ćerkinog venčanja.

Njena starija mezimica Teodora Kunić pre dve nedelje je izgovorila sudbonosno "da" 23 godine starijem generalu Miroslavu Talijanu, a intimno slavlje upriličili su u prestoničkom restoranu. - Venčanje je bilo fantastično, ja sam jako srećna što je moja ćerka našla svoju ljubav i ona je srećnija od mene. Obećala sam joj da ću je naučiti da zašije dugme, sve ostalo zna i da kuva i pegla, ali dugme, to je misterija - kazala je nekadašnja Loto devojka. Na pitanje da li