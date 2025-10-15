JP „Vodovod“ Vranje: Bez vode potrošači u Valterovoj i ulici RatkaPavlovića

Jug press pre 3 sata
JP „Vodovod“ Vranje: Bez vode potrošači u Valterovoj i ulici RatkaPavlovića

VRANJE JP „Vodovod“ u Vranju saopštio je da će u četvrtak 16. oktobra bez vode biti potrošači u Valterovoj i ulici Ratka Pavlovića.

U navedenim ulicama došlo je do oštećenja vodovodne mreže, pa će i okolne ulice ostati bez vodosnabdevanja. Ekipe JP „Vodovod“ su na terenu i saniraće oštećenja na vodovodnoj mreži tokom dana. Obe ulice, i Valterova i ulica Rtaka Pavlovića se nalaze u naseljima Šapranački Rid, odnosno, Ogledna stanica, gusti naseljenim gradskim kvartovima sa velikim brojem individualnih stambenih objekata. Iz vranjskog „Vodovoda“ savetuju potrošače da nakon uspostavljanja
Otvori na jugpress.com

Povezane vesti »

Najavljena isključenja struje za 16. oktobar: Na spisku su ove ulice

Najavljena isključenja struje za 16. oktobar: Na spisku su ove ulice

Zrenjaninski pre 3 sata
Sutra bez vode nekoliko ulica u MZ "Železničko naselje"

Sutra bez vode nekoliko ulica u MZ "Železničko naselje"

Subotica.com pre 4 sati
Prognoza za Vojvodinu: Narednih dana hladno, od 20. oktobra toplije, ceo mesec nestabilno

Prognoza za Vojvodinu: Narednih dana hladno, od 20. oktobra toplije, ceo mesec nestabilno

RTV pre 5 sati
Evo ko sutra neće imati struju

Evo ko sutra neće imati struju

Jugmedia pre 5 sati
Isključenja struje za četvrtak, 16. oktobar

Isključenja struje za četvrtak, 16. oktobar

Moj Novi Sad pre 5 sati
Isključenja struje za četvrtak (16. oktobar)

Isključenja struje za četvrtak (16. oktobar)

Subotica.com pre 5 sati
Preti li Srbiji kiša koja je zahvatila mediteran? Stigla vremenska za narednih sedam dana- Ovo je ključni dan

Preti li Srbiji kiša koja je zahvatila mediteran? Stigla vremenska za narednih sedam dana- Ovo je ključni dan

Dnevnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vranje

Beograd, najnovije vesti »

JP „Vodovod“ Vranje: Bez vode potrošači u Valterovoj i ulici RatkaPavlovića

JP „Vodovod“ Vranje: Bez vode potrošači u Valterovoj i ulici RatkaPavlovića

Jug press pre 3 sata
Najavljena isključenja struje za 16. oktobar: Na spisku su ove ulice

Najavljena isključenja struje za 16. oktobar: Na spisku su ove ulice

Zrenjaninski pre 3 sata
Počinje "Konjički spektakl" u kovilovu: Evo šta će sve publika moći da vidi, ulaz je besplatan

Počinje "Konjički spektakl" u kovilovu: Evo šta će sve publika moći da vidi, ulaz je besplatan

Blic pre 4 sati
Sutra bez vode nekoliko ulica u MZ "Železničko naselje"

Sutra bez vode nekoliko ulica u MZ "Železničko naselje"

Subotica.com pre 4 sati
Kobno spremanje stana Žena krenula da pere prozore, pa je pala sa sprata

Kobno spremanje stana Žena krenula da pere prozore, pa je pala sa sprata

Alo pre 4 sati