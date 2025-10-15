JP „Vodovod“ Vranje: Bez vode potrošači u Valterovoj i ulici RatkaPavlovića

VRANJE JP „Vodovod“ u Vranju saopštio je da će u četvrtak 16. oktobra bez vode biti potrošači u Valterovoj i ulici Ratka Pavlovića.

U navedenim ulicama došlo je do oštećenja vodovodne mreže, pa će i okolne ulice ostati bez vodosnabdevanja. Ekipe JP „Vodovod“ su na terenu i saniraće oštećenja na vodovodnoj mreži tokom dana. Obe ulice, i Valterova i ulica Rtaka Pavlovića se nalaze u naseljima Šapranački Rid, odnosno, Ogledna stanica, gusti naseljenim gradskim kvartovima sa velikim brojem individualnih stambenih objekata. Iz vranjskog „Vodovoda“ savetuju potrošače da nakon uspostavljanja