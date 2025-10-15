Tramp sada udara i BRIKS - ponovo preti carinama: "Zauzimam veoma čvrst stav o dolaru..."

Ako neka zemlja želi da bude u BRIKS-u, biće joj uvedene carine, rekao je predsenik SAD, Donald Tramp, novinarima u Beloj kući, na sastanku sa argentinskim kolegom Havijerom Mileijem. – Rekao sam: ‘Ako neko želi da bude u BRIKS-u, to je u redu, ali ćemo uvesti carine vašoj zemlji’, i svi izlaze.

Svi napuštaju BRIKS – naveo je američki predsednik. Prema njegovim rečima, zemlje BRIKS-a navodno vode politiku „napada na dolar“, a da su njegove pretnje uvođenjem carina članicama „imale efekta“. – Zauzimam veoma čvrst stav o dolaru i svako ko želi da obavlja transakcije u dolarima ima prednost u odnosu na one koji to ne čine – rekao je Tramp. Predsednik Ruske Federacije, Vladimir Putin, na plenarnom zasedanju Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“, koje je