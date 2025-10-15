Tramp sada udara i BRIKS - ponovo preti carinama: "Zauzimam veoma čvrst stav o dolaru..."

Kurir pre 58 minuta
Tramp sada udara i BRIKS - ponovo preti carinama: "Zauzimam veoma čvrst stav o dolaru..."

Ako neka zemlja želi da bude u BRIKS-u, biće joj uvedene carine, rekao je predsenik SAD, Donald Tramp, novinarima u Beloj kući, na sastanku sa argentinskim kolegom Havijerom Mileijem. – Rekao sam: ‘Ako neko želi da bude u BRIKS-u, to je u redu, ali ćemo uvesti carine vašoj zemlji’, i svi izlaze.

Svi napuštaju BRIKS – naveo je američki predsednik. Prema njegovim rečima, zemlje BRIKS-a navodno vode politiku „napada na dolar“, a da su njegove pretnje uvođenjem carina članicama „imale efekta“. – Zauzimam veoma čvrst stav o dolaru i svako ko želi da obavlja transakcije u dolarima ima prednost u odnosu na one koji to ne čine – rekao je Tramp. Predsednik Ruske Federacije, Vladimir Putin, na plenarnom zasedanju Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“, koje je
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ovo je loš znak za Rusiju Ipak će da raspale američke rakete?!

Ovo je loš znak za Rusiju Ipak će da raspale američke rakete?!

Alo pre 13 minuta
Pistorijus: Nemačka će u narednim godinama uložiti 10 milijardi evra u dronove

Pistorijus: Nemačka će u narednim godinama uložiti 10 milijardi evra u dronove

NIN pre 24 minuta
"Putin će nuklearnim arsenalom odgovoriti na Tomahavk rakete!" Stručnjaci analizirali planove Trampa i Zelenskog: Dolazi do…

"Putin će nuklearnim arsenalom odgovoriti na Tomahavk rakete!" Stručnjaci analizirali planove Trampa i Zelenskog: Dolazi do veće destabilizacije!

Kurir pre 58 minuta
Ukrajina ŽELI TOMAHAVKE u svojim rukama! Delegacija stigla u SAD, danas se vode sudbonosni razgovori!

Ukrajina ŽELI TOMAHAVKE u svojim rukama! Delegacija stigla u SAD, danas se vode sudbonosni razgovori!

Kurir pre 24 minuta
Šef SZO: Napadnut humanitarni konvoj UN u Ukrajini; NATO i EU zajedno rade na zidu od dronova za zaštitu Evrope

Šef SZO: Napadnut humanitarni konvoj UN u Ukrajini; NATO i EU zajedno rade na zidu od dronova za zaštitu Evrope

RTS pre 43 minuta
Uživo Napadnut Krim; Zavladao mrak; Stižu "tomohavk" rakete? FOTO/VIDEO

Uživo Napadnut Krim; Zavladao mrak; Stižu "tomohavk" rakete? FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Za šta se sprema Boris? Nemačka ulaže u najsmrtonosnije oružje rata u Ukrajini!

Za šta se sprema Boris? Nemačka ulaže u najsmrtonosnije oružje rata u Ukrajini!

Alo pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinBela kućaDonald TrampDolarBrikstramp

Svet, najnovije vesti »

Vođa puča na Madagaskaru preuzima poziciju predsednika nakon bekstva Radžoeline

Vođa puča na Madagaskaru preuzima poziciju predsednika nakon bekstva Radžoeline

Nedeljnik pre 8 minuta
Kamioni s pomoći ušli u Gazu, Izrael tvrdi da jedno od vraćenih tijela ne pripada nijednom taocu

Kamioni s pomoći ušli u Gazu, Izrael tvrdi da jedno od vraćenih tijela ne pripada nijednom taocu

Slobodna Evropa pre 13 minuta
Trampov lov na imigrante poprima neslućene razmere! Vanredno stanje u američkom okrugu zbog racija imigracionih službi

Trampov lov na imigrante poprima neslućene razmere! Vanredno stanje u američkom okrugu zbog racija imigracionih službi

Blic pre 8 minuta
"Prehlada ne želi da se povuče" Netanjahu se požalio na kašalj, sud skratio ročište! Evo koje optužnice su pokrenute protiv…

"Prehlada ne želi da se povuče" Netanjahu se požalio na kašalj, sud skratio ročište! Evo koje optužnice su pokrenute protiv njega i žene Sare

Kurir pre 13 minuta
Al šara stigao kod Putina u Moskvu! "Više od 80 godina održavamo diplomatske veze, i to u najtežim vremenima"

Al šara stigao kod Putina u Moskvu! "Više od 80 godina održavamo diplomatske veze, i to u najtežim vremenima"

Kurir pre 18 minuta