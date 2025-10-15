Dolazak Ursule fon der Lajen u Beograd – Afirmacija evropskog puta Srbije

Uprkos napretku i nizu otvorenih poglavlja, a zatim i klastera, situacija se umnogome zakomplikovala usled rata u Ukrajini i ruske agresije, što je stvorilo dodatne barijere na evropskom putu.

Ipak, ti izazovi nisu učinili da se evropski kurs promeni, a dolazak predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen u Srbiju pokazuje da ni Evropska unija nije promenila svoju politiku proširenja prema Srbiji. To pokazuje i predviđeni plan rasta za Srbiju od oko 1,58 milijardi evra, kroz grantove i kredite, uz ispunjenje traženih reformi. O glavnim porukama posle ove važne posete i evropskom putu Srbije govorimo u Usijanju. Gosti su: dr Rajko Petrović,