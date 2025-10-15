Šok detalji o trans osobi koja je ucenjivala Vujadina: Mladen Mijatović o slučaju koji trese Srbiju

Vujadin Savić prijavio je transrodnu osobu A.K. (21), koja je potom uhapšena zbog sumnje da ga je ucenjivala privatnim snimcima i fotografijama i njemu je određen pritvor do 30 dana.

O ovom slučaju oglasio se i novinar Mladen Mijatović, koji je otkrio šta je još poznato o A.K., protiv kojeg je podneta krivična prijava za iznudu. "A.K. (21) je navodno zakazivao pružanje s**sualnih odnosa u svom stanu preko aplikacije Romeo. U avgustu je prijavio policiji da je bila žrtva razbojništa 14. avgusta. Prema njegovim rečima, tri osobe koje su prethodno zakazale usluge, došle su u stan na Vračaru, poprskali su ga biber sprejom, pretukli ga, oteli