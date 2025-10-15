Civilni sektor na sastanku sa Fon der Lajen: Predočili smo informacije o urušavanju demokratije

Predstavnici civilnog sektora predočili su danas na sastanku predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen relevantne informacije o postupanjima države koja dalje urušavaju stanje ljudskih prava i demokratije u Srbiji. „A posebno onim koji se odnose na kršenje slobode okupljanja i izražavanja, medijskih sloboda i korupcije, a koja smatramo neprihvatljivim za zemlju kandidata za članstvo u Evropskoj uniji“, rekla je Selaković, koja je prisustvovala sastanku.