Novosti: Vučić ponudio Rusima da Srbija kupi NIS, ali Moskva bi radije da ga proda Americi
Nova ekonomija pre 39 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponudio je ruskoj delegaciji da naša država otkupi deo ruskog vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) a da im, kada se situacija na međunarodnom planu normalizuje, sve bude vraćeno, pišu Večernje novosti u današnjem izdanju.
Međutim, Moskva nije previše sklona takvom rešenju, prenosi list svoja nezvanična saznanja i dodaje da je Rusiji, izgleda, prihvatljivije rešenje da svoj deo proda nekoj trećoj strani, a moguće je da to budu i Amerikanci. List piše da je Vučić predlog izneo na nedavnom sastanku sa predsednikom Upravnog odbora „Gaspromnjefta“ Aleksandrom Đukovom i zamenikom ministra energetike Rusije Pavelom Sorokinom. Vučić nakon sastanka sa Rusima: „Neće biti nestašice nafte“