Novosti: Vučić ponudio Rusima da Srbija kupi NIS, ali Moskva bi radije da ga proda Americi

Nova ekonomija pre 39 minuta
Novosti: Vučić ponudio Rusima da Srbija kupi NIS, ali Moskva bi radije da ga proda Americi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponudio je ruskoj delegaciji da naša država otkupi deo ruskog vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) a da im, kada se situacija na međunarodnom planu normalizuje, sve bude vraćeno, pišu Večernje novosti u današnjem izdanju.

Međutim, Moskva nije previše sklona takvom rešenju, prenosi list svoja nezvanična saznanja i dodaje da je Rusiji, izgleda, prihvatljivije rešenje da svoj deo proda nekoj trećoj strani, a moguće je da to budu i Amerikanci. List piše da je Vučić predlog izneo na nedavnom sastanku sa predsednikom Upravnog odbora „Gaspromnjefta“ Aleksandrom Đukovom i zamenikom ministra energetike Rusije Pavelom Sorokinom. Vučić nakon sastanka sa Rusima: „Neće biti nestašice nafte“
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Novosti: Vučić ponudio Rusima da Srbija kupi NIS, ali Moskva bi radije da ga proda Americi

Novosti: Vučić ponudio Rusima da Srbija kupi NIS, ali Moskva bi radije da ga proda Americi

Novi magazin pre 14 minuta
Vučić ponudio Rusiji da Srbija preuzme deo NIS-a, Moskva razmatra prodaju trećoj strani

Vučić ponudio Rusiji da Srbija preuzme deo NIS-a, Moskva razmatra prodaju trećoj strani

Serbian News Media pre 4 minuta
Vučić ponudio Rusima da od njih otkupi deo NIS-a

Vučić ponudio Rusima da od njih otkupi deo NIS-a

Radio 021 pre 55 minuta
Novosti: Vučić ponudio Rusima da Srbija kupi NIS, ali Moskva bi radije da ga proda trećoj strani, moguće i SAD-u

Novosti: Vučić ponudio Rusima da Srbija kupi NIS, ali Moskva bi radije da ga proda trećoj strani, moguće i SAD-u

N1 Info pre 1 sat
Novosti: Vučić ponudio Rusima da Srbija kupi NIS, ali…

Novosti: Vučić ponudio Rusima da Srbija kupi NIS, ali…

Vesti online pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVečernje NovostiMoskvaPredsednik SrbijeRusijanafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Novosti: Vučić ponudio Rusima da Srbija kupi NIS, ali Moskva bi radije da ga proda Americi

Novosti: Vučić ponudio Rusima da Srbija kupi NIS, ali Moskva bi radije da ga proda Americi

Nova ekonomija pre 39 minuta
Dejan pravi posebnu vrstu vina i na crtu može da stane ozbiljnim vinarima

Dejan pravi posebnu vrstu vina i na crtu može da stane ozbiljnim vinarima

Kamatica pre 19 minuta
Australijski rudarski gigant ugovorio preuzimanje sedam dozvola za istraživanje bakra i zlata kod Zaječara

Australijski rudarski gigant ugovorio preuzimanje sedam dozvola za istraživanje bakra i zlata kod Zaječara

Danas pre 35 minuta
Dve godine nakon zabrane korišćenja telefona u australijskim školama: Šta se promenilo?

Dve godine nakon zabrane korišćenja telefona u australijskim školama: Šta se promenilo?

Bonitet pre 29 minuta
Usporio tempo zapošljavanja u Hrvatskoj

Usporio tempo zapošljavanja u Hrvatskoj

SEEbiz pre 3 minuta