Novosti: Vučić ponudio Rusima da Srbija kupi NIS, ali Moskva bi radije da ga proda Americi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponudio je ruskoj delegaciji da naša država otkupi deo ruskog vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) a da im, kada se situacija na međunarodnom planu normalizuje, sve bude vraćeno, pišu Večernje novosti u današnjem izdanju.

Međutim, Moskva nije previše sklona takvom rešenju, prenosi list svoja nezvanična saznanja i dodaje da je Rusiji, izgleda, prihvatljivije rešenje da svoj deo proda nekoj trećoj strani, a moguće je da to budu i Amerikanci. List piše da je Vučić predlog izneo na nedavnom sastanku sa predsednikom Upravnog odbora „Gaspromnjefta“ Aleksandrom Đukovom i zamenikom ministra energetike Rusije Pavelom Sorokinom. Vučić nakon sastanka sa Rusima: „Neće biti nestašice nafte“