Vučić nakon sastanka sa Ursulom: Srbija nije otvorila nijedan klaster od početka sukoba u Ukrajini

Vučić nakon sastanka sa Ursulom: Srbija nije otvorila nijedan klaster od početka sukoba u Ukrajini
Sputnik pre 16 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je za Srbiju članstvo u Evropskoj uniji strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike, kao i da se to neće menjati do sledećih izbora, ali da veruje ni posle toga.
"Znam da EU ne može da izuzme Srbiju, ali sam joj predao pismo da Srbija bude izuzeta od carina na čelik, ali sam zamolio i verujem da će EK naći način da zemljama kandidatima ublaži status i olakša. Zima za nas neće biti laka, obezbedili smo velike rezerve nafte i gasa ali biće teška politička zima. Blisko ćemo sarađivati sa EU", rekao je Vučić. On je podsetio i da Srbija od početka sukoba u Ukrajini nije otvorila nijedno poglavlje ni klaster, ali da je