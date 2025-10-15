Vučić nakon sastanka sa Ursulom: Srbija nije otvorila nijedan klaster od početka sukoba u Ukrajini

Sputnik pre 16 minuta
Vučić nakon sastanka sa Ursulom: Srbija nije otvorila nijedan klaster od početka sukoba u Ukrajini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je za Srbiju članstvo u Evropskoj uniji strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike, kao i da se to neće menjati do sledećih izbora, ali da veruje ni posle toga.

"Znam da EU ne može da izuzme Srbiju, ali sam joj predao pismo da Srbija bude izuzeta od carina na čelik, ali sam zamolio i verujem da će EK naći način da zemljama kandidatima ublaži status i olakša. Zima za nas neće biti laka, obezbedili smo velike rezerve nafte i gasa ali biće teška politička zima. Blisko ćemo sarađivati sa EU", rekao je Vučić. On je podsetio i da Srbija od početka sukoba u Ukrajini nije otvorila nijedno poglavlje ni klaster, ali da je
Fon der Lajen pozdravila napredak oko izbora Saveta REM-a

Cenzolovka pre 6 minuta
Fon der Lajen posle sastanka s Vučićem: Stav EU podrazumeva slobodu, a ne represiju, uključujući pravo na mirno okupljanje

N1 Info pre 16 minuta
Vučić: Zamolio sam EU da Srbija bude izuzeta od carina na čelik

N1 Info pre 16 minuta
„Sloboda, a ne represija. Partnerstvo, a ne potčinjavanje“: Nezapamćeno oštar nastup Ursule fon der Lajen posle sastanka sa Vučićem

Nova pre 16 minuta
Vučić predao molbu Fon der Lajen: Srbija bi mogla da bude izuzeta od carina i kvota za čelik!

Kurir pre 16 minuta
Macut se sastao sa Fon der Lajen

Euronews pre 6 minuta
Ursula von der Leyen u poseti Beogradu: U okviru Plana rasta za Srbiju određeno novih 100 miliona evra

Bloomberg Adria pre 16 minuta
Fon der Lajen pozdravila napredak oko izbora Saveta REM-a

Cenzolovka pre 6 minuta
Fon der Lajen posle sastanka s Vučićem: Stav EU podrazumeva slobodu, a ne represiju, uključujući pravo na mirno okupljanje

N1 Info pre 16 minuta
Vučić: Zamolio sam EU da Srbija bude izuzeta od carina na čelik

N1 Info pre 16 minuta
Jovović u otvorenom pismu Fon der Lajen zatražio da se zauzme za slobodu političkih zatvorenika

N1 Info pre 11 minuta
(BLOG) Nastavak rasprave o amandmanima na izmene Zakona o planiranju i izgradnji

N1 Info pre 16 minuta