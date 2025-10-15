Provocira i još se smeje… Maja Ognjenović pecnula Natašu nakon izjave da bi se vratila Dači

Svet & Skandal pre 1 sat
Provocira i još se smeje… Maja Ognjenović pecnula Natašu nakon izjave da bi se vratila Dači

Poznata pevačica Nataša Bekvalac ponovo je osvojila publiku svojom otvorenošću i šarmom kada je u emisiji „Amidži šou“ progovorila o porodici, razvodu, ali i bivšem suprugu Dači Ikodinoviću.

Tema o njenom privatnom životu nikada ne prolazi nezapaženo, a ovaj put iskreno je govorila o ćerkinim planovima, svom pogledu na razvod i odnosu koji danas ima sa Dačom. Kada ju je Ognjen pitao kojem bivšem bi se vratila da mora, odgovor je bio jasan: – „Danilu“ – rekla je Nataša, aludirajući na Daču Ikodinovića. Antonio Ahel/ATAImages Ovim iskrenim nastupom Nataša Bekvalac o Dači Ikodinoviću nije govorila samo kao bivša supruga, već kao žena koja ume da se osvrne
Otvori na svet.rs

Povezane vesti »

Maja Ognjenović Nataši jedno nije mogla da prećuti: Odmah reagovala

Maja Ognjenović Nataši jedno nije mogla da prećuti: Odmah reagovala

Story pre 1 sat
Mama, ja ovo ne želim: Hana Ikodinović posle 20 dana promenila fakultet, evo šta sada studira

Mama, ja ovo ne želim: Hana Ikodinović posle 20 dana promenila fakultet, evo šta sada studira

Story pre 36 minuta
Maja Ognjenović "pecnula" Natašu i Daču? Pevačica pričala o pomirenju s bivšim, odbojkašica napravila buru na mrežama

Maja Ognjenović "pecnula" Natašu i Daču? Pevačica pričala o pomirenju s bivšim, odbojkašica napravila buru na mrežama

Mondo pre 41 minuta
Evo šta studira Hana Ikodinović: Nataša Bekvalac otkrila da ih zadesio problem u Španiji: "Rekla mi je da to ne želi"

Evo šta studira Hana Ikodinović: Nataša Bekvalac otkrila da ih zadesio problem u Španiji: "Rekla mi je da to ne želi"

Blic pre 1 sat
Nataša priznala da bi se pomirila sa Dačom, ćerka morala da odreaguje

Nataša priznala da bi se pomirila sa Dačom, ćerka morala da odreaguje

Story pre 1 sat
Nataša priznala da bi se pomirila sa dačom Maja Ognjanović se odmah oglasila i javno je pecnula

Nataša priznala da bi se pomirila sa dačom Maja Ognjanović se odmah oglasila i javno je pecnula

Kurir pre 2 sata
Nataša Bekvalac poslala Dači Ikodinoviću poruku nakon razvoda: Sada se oglasila Maja Ognjenović i svi pričaju o njenoj…

Nataša Bekvalac poslala Dači Ikodinoviću poruku nakon razvoda: Sada se oglasila Maja Ognjenović i svi pričaju o njenoj reakciji (FOTO)

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Danilo IkodinovićNataša BekvalacinstagramsvetMaja ognjenovic

Zabava, najnovije vesti »

Mama, ja sam zaljubljen: Majka Vujadina Savića u velikoj ispovesti

Mama, ja sam zaljubljen: Majka Vujadina Savića u velikoj ispovesti

Story pre 6 minuta
Puter od badema krije mnoštvo benefita, a možete ga spremiti kod kuće

Puter od badema krije mnoštvo benefita, a možete ga spremiti kod kuće

Vesti online pre 11 minuta
Ovaj simbol na automobilima zbunjuje vozače širom sveta: Evo šta je njegovo značenje

Ovaj simbol na automobilima zbunjuje vozače širom sveta: Evo šta je njegovo značenje

Blic pre 16 minuta
Ove detalje o životu dečka mine Lazarević niste znali: Vladimir živeo na Kosovu, karijeru napravio i u Hrvatskoj, ima i svoj…

Ove detalje o životu dečka mine Lazarević niste znali: Vladimir živeo na Kosovu, karijeru napravio i u Hrvatskoj, ima i svoj privatan biznis

Blic pre 1 minut
Za samo par dana koncert Nick Cave & The Bad Seeds u Puliskoj areni već rasprodat - dodat novi datum

Za samo par dana koncert Nick Cave & The Bad Seeds u Puliskoj areni već rasprodat - dodat novi datum

Blic pre 11 minuta