Provocira i još se smeje… Maja Ognjenović pecnula Natašu nakon izjave da bi se vratila Dači

Poznata pevačica Nataša Bekvalac ponovo je osvojila publiku svojom otvorenošću i šarmom kada je u emisiji „Amidži šou“ progovorila o porodici, razvodu, ali i bivšem suprugu Dači Ikodinoviću.

Tema o njenom privatnom životu nikada ne prolazi nezapaženo, a ovaj put iskreno je govorila o ćerkinim planovima, svom pogledu na razvod i odnosu koji danas ima sa Dačom. Kada ju je Ognjen pitao kojem bivšem bi se vratila da mora, odgovor je bio jasan: – „Danilu“ – rekla je Nataša, aludirajući na Daču Ikodinovića. Antonio Ahel/ATAImages Ovim iskrenim nastupom Nataša Bekvalac o Dači Ikodinoviću nije govorila samo kao bivša supruga, već kao žena koja ume da se osvrne