Putin i El Šara u Kremlju: Sirija će poštovati sve ranije sporazume sa Rusijom (video)

RUSKI predsednik Vladimir Putin i predsednik Sirije Ahmed el Šara razgovarali su u Kremlju o najvažnijim bilateralnim pitanjima. Ovo su prvi rusko-sirijski razgovori na visokom nivou od promene vlasti u Siriji krajem prošle godine.

Foto Tanjug/AP/Alexander Zemlianichenko Putin je napomenuo da su Rusija i Sirija razvile poseban odnos tokom mnogih decenija. -Odnosi između Sirije i Rusije su uvek bili isključivo prijateljski, rekao je Putin na sastanku sa El Šarom. Ruski predsednik je istakao da mu je drago da vidi sirijskog lidera u Moskvi. On je nazvao održavanje parlamentarnih izbora u Siriji velikim uspehom. Ruski lider je izrazio spremnost Moskve da održava redovne konsultacije sa Damaskom