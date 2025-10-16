Pronađeno 60 tela "To su oteti i likvidirani"

Alo pre 3 sata
Pronađeno 60 tela "To su oteti i likvidirani"

Tela 60 muškaraca pronađena su u ruralnom području države Sonora na severu Meksika koja se graniči sa američkom saveznom državom Arizonom, saopšteno je danas iz kancelarije državnog tužioca.

U izjavi je navedeno da su tela pronađena u januaru i februaru u Ermosiju, glavnom gradu države Sonora, pripadala osobama otetim i likvidiranim u talasu "obračuna između kriminalnih organizacija koje deluju u tom području", prenosi Rojters. "Identifikacija je ustanovljena primenom naučnih metoda za svaku od žrtava", navodi se u saopštenju i dodaje da je najmanje pet osoba uhapšeno u vezi sa ovim slučajem. Nasilje u Sonori je poraslo zbog stalnih sukoba između
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Rat kartela: Pronađeno 60 tela u Meksiku, uhapšeni osumnjičeni!

Rat kartela: Pronađeno 60 tela u Meksiku, uhapšeni osumnjičeni!

Blic pre 2 sata
Tela 60 muškaraca pronađena u ruralnom području države Sonora

Tela 60 muškaraca pronađena u ruralnom području države Sonora

Politika pre 4 sati
Horor u Meksiku Tela 60 muškaraca pronađena ruralnom području države Sonora

Horor u Meksiku Tela 60 muškaraca pronađena ruralnom području države Sonora

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersMeksiko

Svet, najnovije vesti »

Tajani: Italija je spremna da pošalje trupe u Pojas Gaze

Tajani: Italija je spremna da pošalje trupe u Pojas Gaze

Blic pre 57 minuta
Dao zeleno svetlo: Tramp potvrdio da je ovlastio CIA da sprovodi tajne operacije u Venecueli

Dao zeleno svetlo: Tramp potvrdio da je ovlastio CIA da sprovodi tajne operacije u Venecueli

Blic pre 16 minuta
Flečer: Gazi je potrebno značajno povećanje humanitarne pomoći

Flečer: Gazi je potrebno značajno povećanje humanitarne pomoći

Blic pre 11 minuta
Zatvorena vrata i otrovni gas uzrok smrti u požaru u fabrici u Bangladešu: Najmanje 16 ljudi poginulo

Zatvorena vrata i otrovni gas uzrok smrti u požaru u fabrici u Bangladešu: Najmanje 16 ljudi poginulo

Blic pre 46 minuta
Tragedija u indiji: 20 ljudi izgorelo u autobusu u kom je izbio požar

Tragedija u indiji: 20 ljudi izgorelo u autobusu u kom je izbio požar

Kurir pre 51 minuta