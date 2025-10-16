Horor u Meksiku Tela 60 muškaraca pronađena ruralnom području države Sonora

Tela 60 muškaraca pronađena su u ruralnom području države Sonora na severu Meksika koja se graniči sa američkom saveznom državom Arizonom, saopšteno je danas iz kancelarije državnog tužioca.

U izjavi je navedeno da su tela pronađena u januaru i februaru u Ermosiju, glavnom gradu države Sonora, pripadala osobama otetim i likvidiranim u talasu "obračuna između kriminalnih organizacija koje deluju u tom području", prenosi Rojters. "Identifikacija je ustanovljena primenom naučnih metoda za svaku od žrtava", navodi se u saopštenju i dodaje da je najmanje pet osoba uhapšeno u vezi sa ovim slučajem. Nasilje u Sonori je poraslo zbog stalnih sukoba između