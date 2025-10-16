Horor u Meksiku Tela 60 muškaraca pronađena ruralnom području države Sonora

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Horor u Meksiku Tela 60 muškaraca pronađena ruralnom području države Sonora

Tela 60 muškaraca pronađena su u ruralnom području države Sonora na severu Meksika koja se graniči sa američkom saveznom državom Arizonom, saopšteno je danas iz kancelarije državnog tužioca.

U izjavi je navedeno da su tela pronađena u januaru i februaru u Ermosiju, glavnom gradu države Sonora, pripadala osobama otetim i likvidiranim u talasu "obračuna između kriminalnih organizacija koje deluju u tom području", prenosi Rojters. "Identifikacija je ustanovljena primenom naučnih metoda za svaku od žrtava", navodi se u saopštenju i dodaje da je najmanje pet osoba uhapšeno u vezi sa ovim slučajem. Nasilje u Sonori je poraslo zbog stalnih sukoba između
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Rat kartela: Pronađeno 60 tela u Meksiku, uhapšeni osumnjičeni!

Rat kartela: Pronađeno 60 tela u Meksiku, uhapšeni osumnjičeni!

Blic pre 50 minuta
Pronađeno 60 tela "To su oteti i likvidirani"

Pronađeno 60 tela "To su oteti i likvidirani"

Alo pre 2 sata
Tela 60 muškaraca pronađena u ruralnom području države Sonora

Tela 60 muškaraca pronađena u ruralnom području države Sonora

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersMeksiko

Svet, najnovije vesti »

Muž pokušao da spase ženu, pa se udavio: Drama na popularnoj plaži: Kupači upozoreni - budite oprezni, spasioci su završili…

Muž pokušao da spase ženu, pa se udavio: Drama na popularnoj plaži: Kupači upozoreni - budite oprezni, spasioci su završili sezonu

Blic pre 30 minuta
Evropska unija gradi "zid dronova": Ambiciozni plan za odbranu: Eu želi da bude spremna za rat sa Rusijom do 2030.

Evropska unija gradi "zid dronova": Ambiciozni plan za odbranu: Eu želi da bude spremna za rat sa Rusijom do 2030.

Blic pre 15 minuta
Lavrov: Melanija Tramp igra korisnu ulogu u rešavanju rata u Ukrajini

Lavrov: Melanija Tramp igra korisnu ulogu u rešavanju rata u Ukrajini

Blic pre 1 sat
Pet osoba povređeno u udesu: Teška nesreća u Novom Topolju: Automobilom sleteli s puta, hitno svi prevezeni u bolnicu

Pet osoba povređeno u udesu: Teška nesreća u Novom Topolju: Automobilom sleteli s puta, hitno svi prevezeni u bolnicu

Blic pre 1 sat
Blizankinje optužene za četvorostruko ubistvo: Žrtvama u hranu stavljale otrov: Jedna bila mozak operacije, druga izvršilac

Blizankinje optužene za četvorostruko ubistvo: Žrtvama u hranu stavljale otrov: Jedna bila mozak operacije, druga izvršilac

Blic pre 1 sat