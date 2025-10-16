Rusi seju rakete po Ukrajini! Mig-ovi mogu da nose Kindžale, velika opasnost vreba sa neba! (video)

Ukrajinska vazdušna odbrana upozorila je na nacionalnu raketnu pretnju

Ruske snage su u ranim jutarnjim satima 16. oktobra izvele veliki raketni napad na Ukrajinu, pogodivši više gradova u različitim oblastima. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se širom zemlje, prenosi Kijev Independent. #BREAKING 🇷🇺🇺🇦 Right now, a combined missile/drone attack is taking place across Ukraine. In the first picture, a fire can be seen burning in Kharkiv following over a dozen Geran drone strikes and reportedly an Iskander ballistic missile strike.