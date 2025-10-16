Spremite kišobrane, pljuštaće! Sutra stiže promena vremena, temperature do 17 stepeni!

Alo
Spremite kišobrane, pljuštaće! Sutra stiže promena vremena, temperature do 17 stepeni!

U Beogradu će biti oblačno

U petak, 17. oktobra naoblačenje sa kišom iz južnih predela Srbije proširiće se na jugozapadne, centralne i istočne, a u drugom delu dana i na ostale predele Srbije, osim na sever Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab, promenljiv vetar, u košavskom području slab i umeren istočni i jugoistočni, sa temperaturama od tri do 17 stepeni. U Beogradu će biti oblačno, tokom noći sa kišom i najvišom dnevnom
Od sledeće nedelje ova pojava praviće problem! Oglasio se RHMZ: Nakon toplih dana, ponovo preokret

Počeće uveče, a sutra će se proširiti na celu Srbiju: Ovo je najnovija prognoza RHMZ

Evo kakvo nas vreme očekuje danas

Jutro hladno, tokom dana sunčano

Danas jutro hladno, tokom dana sunčano

(Mape) ovi datumi donose velike promene vremena: Skok temperature, pa naglo zahlađenje! Zima možda sa čak -20 stepena!?

(Mape) ovi datumi donose velike promene vremena: Skok temperature, pa naglo zahlađenje! Zima možda sa čak -20 stepena!?

"Naučni kuvar" Kreativnog centra dobio nagradu na Sajmu knjiga u Frakfurtu

Dobitnicima nagradne igre Uzmi račun i pobedi uručeni ključevi automobila i stana

Povrat polovine školarine samofinansirajućim studentima počinje uskoro, ali će se vršiti sukcesivno

Dirljiva priča iz Siriga: Vatrogasci u poslednji čas spasli maleno šumsko biće iz požara

Tek kad ti je uskrate, shvatiš šta je sloboda: Student Luka Stevanović posle tri meseca kućnog pritvora za Danas

