Spremite kišobrane, pljuštaće! Sutra stiže promena vremena, temperature do 17 stepeni!

U Beogradu će biti oblačno

U petak, 17. oktobra naoblačenje sa kišom iz južnih predela Srbije proširiće se na jugozapadne, centralne i istočne, a u drugom delu dana i na ostale predele Srbije, osim na sever Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab, promenljiv vetar, u košavskom području slab i umeren istočni i jugoistočni, sa temperaturama od tri do 17 stepeni. U Beogradu će biti oblačno, tokom noći sa kišom i najvišom dnevnom