"Zelenski će tražiti da napadne Rusiju" Oglasio se Tramp

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da očekuje da će ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tokom posete Beloj kući kasnije ove nedelje zatražiti da da Ukrajina pređe u ofanzivu protiv Rusije.

Tramp je naveo da želi da od Zelenskog čuje argumente za prelazak na ofanzivu protiv Rusije. ''Žele da pređu na ofanzivu. Doneću odluku o tome, ali onii žele ofanzivu'', rekao je Tramp, javlja CNN. On je rekao da se bavi ratom u Ukrajini zato što postoji mogućnost da spase mnoge živote. ''Nisam ljubitelj rata, nisam ljubitelj načina na koji je počeo'', rekao je Tramp. Zelenski će posetiti Belu kuću u petak. On je prethodno zatražio da evropske zemlje od SAD kupe