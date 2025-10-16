Evropa u opasnosti; Niče "zid dronova" - Hrvati imaju ključnu ulogu?

Evropska unija gradi "zid dronova" kako bi zaštitila svoje države članice od vazdušnih pretnji, a Hrvatska se zajedno sa Holandijom i Letonijom pozicionira kao lider u proizvodnji dronova i sistema za njihovu odbranu.

Evropska komisija je predložila sveobuhvatan plan za jačanje odbrambenih sposobnosti EU s ciljem postizanja pune odbrambene spremnosti do 2030. godine. Jedan od planova odnosi se na uspostavljanje sistema zaštite od dronova na nivou čitave Evropske unije, koji bi bio operativan do kraja 2027, rekla je visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas. "Danas predlažemo novi sistem zaštite od dronova koji bi bio u potpunosti operativan do