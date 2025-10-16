Sporazum je prekršen; Znaju gde su tela?

Izrael je dostavio Sjedinjenim Američkim Državama obaveštajne podatke koji pokazuju da palestinska militantna grupa Hamas ima pristup većem broju tela nego što tvrdi, javlja američki portal Aksios.

Aksios navodi da je Izrael zvaničnicima u Vašingtonu preneo da Hamas ne čini dovoljno da preuzme tela poginulih izraelskih talaca, dodajući da sporazum o Gazi ne može napredovati dok se to ne promeni. Hamas je prethodno saopštio da mu je potrebna dodatna oprema da bi vratio sva preostala tela talaca. "Preostala tela zahtevaju značajne napore i specijalizovanu opremu za njihovo pronalaženje i preuzimanje, ulažemo veliki trud da zatvorimo ovo pitanje", saopštio je