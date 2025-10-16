Dejan Vuk Stanković: Ministar bira direktore škola, uskoro konkurs za Petu

Beta pre 9 minuta

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da u Srbiji rade sve škole osim dve gimnazije kao i da će uskoro biti raspisan konkurs za direktora Pete beogradske gimnazije.

"U Petoj gimnaziji je fizička blokada što je nezakonit čin , i u gimnaziji "Uroš Predić" je proglašen štrajk što je zakonito stanje, sve ostale rade", rekao je ministar na TV Pink.

On je naveo da samo dva odeljenja u Petoj gimnaziji iniciraju blokade, a da ostali prate.

"Škola ima zakonitog VD direktora Danku Nešović i ona upravlja školom, a ne roditelji ili vajber grupe", rekao je Dejan Vuk Stanković.

Najavio je da će uskoro biti raspisan konkurs za direktora jer VD status direktorke ističe.

Ponovio je da po zakonu ministar bira direktore.

