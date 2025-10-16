Počeo razgovor Putina i Trampa uoči ključnog sastanka u Vašingtonu

Počeo je telefonski razgovor američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina, javio je CBS, pozivajući se na zvaničnika Bele kuće.

Tramp i Putin razgovaraju dan pre planirane posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Beloj kući, prenosi Rojters. Tramp je na Truth Socialu potvrdio da je u toku njegov razgovor sa Putinom. "U ovom trenutku razgovaram s predsednikom Putinom. Razgovor traje, dugačak je, i izvestiću ću o sadržaju kada završi, kao i predsednik Putin. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju", objavio je Tramp. Ovo je prvi drektni kontakt dvojice predsednika nakon gotovo dva