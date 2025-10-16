Počeo razgovor Putina i Trampa uoči ključnog sastanka u Vašingtonu

Blic pre 41 minuta
Počeo razgovor Putina i Trampa uoči ključnog sastanka u Vašingtonu

Počeo je telefonski razgovor američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina, javio je CBS, pozivajući se na zvaničnika Bele kuće.

Tramp i Putin razgovaraju dan pre planirane posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Beloj kući, prenosi Rojters. Tramp je na Truth Socialu potvrdio da je u toku njegov razgovor sa Putinom. "U ovom trenutku razgovaram s predsednikom Putinom. Razgovor traje, dugačak je, i izvestiću ću o sadržaju kada završi, kao i predsednik Putin. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju", objavio je Tramp. Ovo je prvi drektni kontakt dvojice predsednika nakon gotovo dva
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp vodi „dug razgovor“ sa Putinom, dan uoči sastanka sa Zelenskim u Beloj kući

Tramp vodi „dug razgovor“ sa Putinom, dan uoči sastanka sa Zelenskim u Beloj kući

Danas pre 41 minuta
Razgovor Trampa i Putina

Razgovor Trampa i Putina

Vreme pre 1 sat
Zelenski: Ruski napadi doveli do prekida rada više važnih naftnih postrojenja, Kijev mora da uvozi gorivo

Zelenski: Ruski napadi doveli do prekida rada više važnih naftnih postrojenja, Kijev mora da uvozi gorivo

N1 Info pre 41 minuta
Tramp imao "dug razgovor" sa Putinom, dan uoči sastanka sa Zelenskim u Beloj kući

Tramp imao "dug razgovor" sa Putinom, dan uoči sastanka sa Zelenskim u Beloj kući

N1 Info pre 40 minuta
Zelenski: Kijev mora da uvozi gorivo

Zelenski: Kijev mora da uvozi gorivo

Vesti online pre 26 minuta
Da li sledi američki ultimatum? Počeo telefonski razgovor Putina i Trampa Duga je priča, poručuje predsednik SAD

Da li sledi američki ultimatum? Počeo telefonski razgovor Putina i Trampa Duga je priča, poručuje predsednik SAD

Dnevnik pre 1 sat
Tramp se oglasio usred razgovora sa Putinom: Piše po mrežama dok sluša ruskog predsednika

Tramp se oglasio usred razgovora sa Putinom: Piše po mrežama dok sluša ruskog predsednika

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaVašingtonRojtersBela kućaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Šef MI5: Kina prestavlja dnevnu pretnju za bezbednost Velike Britanije

Šef MI5: Kina prestavlja dnevnu pretnju za bezbednost Velike Britanije

Danas pre 1 minut
Ozbiljne političke posledice kao u Beogradu 2023.: Šta je organizovana migracija birača

Ozbiljne političke posledice kao u Beogradu 2023.: Šta je organizovana migracija birača

Danas pre 11 minuta
Francuski premijer preživeo dva skupštinska glasanja o nepoverenju

Francuski premijer preživeo dva skupštinska glasanja o nepoverenju

Danas pre 46 minuta
Ukrajinske snage odbile ruski oklopni napad kod Dobropolja

Ukrajinske snage odbile ruski oklopni napad kod Dobropolja

RTV pre 16 minuta
Tramp imao “dug razgovor” sa Putinom, dan uoči sastanka sa Zelenskim u Beloj kući

Tramp imao “dug razgovor” sa Putinom, dan uoči sastanka sa Zelenskim u Beloj kući

Vesti online pre 11 minuta