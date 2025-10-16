Zelenski: Kijev mora da uvozi gorivo

Vesti online pre 5 sati  |  Fonet (K.D.)
Zelenski: Kijev mora da uvozi gorivo

Ukrajina je danas saopštila da su ruski napadi doveli do prekida rada više važnih naftnih postrojenja, zbog čega Kijev mora da uvozi gorivo.

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski je danas naveo da je Rusija tokom noći upotrebila više od 300 bespilotnih letelica i skoro 40 raketa u napadima na infrastrukturne objekte u Ukrajini. Rusija svakog dana napada našu energetsku infrastrukturu, poručio je Zelenski. Tvrdi se da je Rusija ove godine izvršila šest velikih napada na ukrajinska gasna postrojenja. Procenjuje se da će Ukrajina pred zimsku grejnu sezonu morati da uveze 6,3 milijarde kubnih metara gasa,
UkrajinaRusijaKijevgorivovestisvetRat u UkrajiniVladimir Zelenski

