Tramp razgovarao s Putinom, najavljen sastanak u Budimpešti na kome će pokušati da dogovore kraj rata u Ukrajini

Danas pre 47 minuta  |  Beta-AFP
Tramp razgovarao s Putinom, najavljen sastanak u Budimpešti na kome će pokušati da dogovore kraj rata u Ukrajini

Američki predsednik Donald Tramp razgovarao je danas telefonom više od dva sata sa šefom ruske države Vladimirom Putinom, dan pre najavljenog sastanka sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži „Truth Social“ napisao da je razgovor bio „veoma produktivan“. „Predsednik Putin mi je čestitao, kao i Sjedinjenim Američkim Državama, na velikom dostignuću – miru na Bliskom istoku – nečemu što se, kako je rekao, sanjalo vekovima. Zaista verujem da će uspeh na Bliskom istoku pomoći u našim pregovorima o okončanju rata između Rusije i Ukrajine“, dodao je američki predsednik. On je takođe naveo da se diskutovalo i o trgovini
