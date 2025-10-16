Dogovoren hitan razgovor Tramp-Putin dan pred susret sa Zelenskim

Dogovoren hitan razgovor Tramp-Putin dan pred susret sa Zelenskim
Telefonski razgovor predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina, predviđen je za danas, rekao je za Frans pres visoki zvaničnik Bele kuće potvrđujući informaciju portala Aksios. Razgovor će se održati dan uoči sutrašnjeg dolaska predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u Belu kuću. Zelenski želi da Ukrajina dobije od SAD krstareće rakete Tomahavk za dubinske udare po teritoriji Rusije.
