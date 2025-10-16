Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da evropske zemlje žele da se ukrajinski sukob pretvori u rat američkog predsednika Donalda Trampa.

- Evropljani žele da ovaj rat postane rat Donalda Trampa. To je za njih čist melem. Trenutno ne znaju kako da nam ukradu rezerve. Francuski predsednik Makron je rekao da to nikada neće dozvoliti jer je to krađa. Barem postoji neko razumevanje u Jelisejskoj palati - rekao je Lavrov u intervjuu za list Komersant. On je rekao da Evropska unija ignoriše ruske pozive za razgovor povodom dronova koji su narušili vazdušni prostor nekoliko evropskih zemalja, za koje