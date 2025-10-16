Simić: Kurtijev režim bez osnova zatvara Srbe, a pušta Albance koji su pokušali otmicu

Funkcioner Srpske liste Igor Simić ukazao je večeras na to da režim Aljbina Kurtija, dok bez osnova drži u zatvoru desetine Srba, na slobodu pušta Albance koji su pokušali otmicu srpske devojčice u Malom Zvečanu.

"Dok Kurtijev režim u zatvoru bez osnova drži desetine Srba, na slobodu pušta Albance koji su pokušali otmicu srpske devojčice u Malom Zvečanu isto kao i Azema Kurtaja koji je pucao u srpsku decu u Gotovuši na Badnji dan", naveo je Simić na Instagramu. On je objavio i tekst iz medija u kojem je majka devojčice navodi da, nakon odluke Osnovnog suda u severnom delu Kosovske Mitrovice da preinači delo pokušaja otmice šesnaestogodišnje devojčice u napad, a dvojicu