Simić: Kurtijev režim bez osnova zatvara Srbe, a pušta Albance koji su pokušali otmicu

Funkcioner Srpske liste Igor Simić ukazao je večeras na to da režim Aljbina Kurtija, dok bez osnova drži u zatvoru desetine Srba, na slobodu pušta Albance koji su pokušali otmicu srpske devojčice u Malom Zvečanu. "Dok Kurtijev režim u zatvoru bez osnova drži desetine Srba, na slobodu pušta Albance koji su pokušali otmicu srpske devojčice u Malom Zvečanu isto kao i Azema Kurtaja koji je pucao u srpsku decu u Gotovuši na Badnji dan", naveo je Simić na Instagramu. On