Markotik najavljuje album „Neželjena dejstva“ singlom Voliš me: Sledi turneja

Danas pre 1 sat  |  Rockomotiva
Kantautor Marko Đorđević Markotik objavljuje 16. oktobra drugi singl „Voliš me u stvari“, koji najavljuje izlazak njegovog debitantskog albuma „Neželjena dejstva“ u izdanju PGP RTS-a.

Kako piše Rockomotiva, Neželjena dejstva biće dostupna pored CD izdanja i na svim striming servisima od 16. oktobra 2025, dok će vinil izdanje uslediti 15. oktobra 2026, a preorder za LP je već u toku. Spot za pesmu svoju TV premijeru ima u četvrtak, 16. oktobra u 10:50 u Jutarnjem programu RTS-a, dok će YouTube premijera biti u 12:00 na oficijelnom kanalu @markotikofficial. Album „Neželjena dejstva“ predstavlja kompletno autorsko delo Marka Đorđevića Markotika,
Danas pre 2 sata
