MUP najavio strožiju kontrolu i kažnjavanje za ugrožavanje bezbednosti pešaka

Danas pre 1 sat  |  Beta
MUP najavio strožiju kontrolu i kažnjavanje za ugrožavanje bezbednosti pešaka

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je najavilo da će saobraćajna policija od sutra, u četvrtak, 16. oktobra, do ponedeljka, 20. oktobra, pojačano otkrivati i sankcionisati prekršaje kojima se ugrožava bezbednost pešaka, a pre svega prekoračenje brzine kod pešačkih prelaza.

S obzirom na to da je od početka oktobra u Srbiji poginulo sedam pešaka, Ministarstvo apeluje na vozače da budu oprezniji i uspore, naročito kod pešačkih prelaza. MUP apeluje i na pešake da preduzmu mere da bi bili vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju, između ostalog da noću i u drugim uslovima smanjene vidljivosti budu osvetljeni na putevima van naselja ili da nose reflektujuću odeću ili oznake namenjene tome.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Od početka oktobra poginulo 7 pešaka: Crna statistika na putevima Srbije: Mup najavio pojačanu kontrolu saobraćaja

Od početka oktobra poginulo 7 pešaka: Crna statistika na putevima Srbije: Mup najavio pojačanu kontrolu saobraćaja

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za četvrtak 16. oktobar 2025: Danas jutro hladno, tokom dana sunčano

Vremenska prognoza za četvrtak 16. oktobar 2025: Danas jutro hladno, tokom dana sunčano

Beta pre 39 minuta
Oni nama gol, mi njima Kosovo

Oni nama gol, mi njima Kosovo

Radar pre 54 minuta
Proces apsurdniji od Kafkinog

Proces apsurdniji od Kafkinog

Radar pre 54 minuta
Vremeplov: Turska započela Krimski rat

Vremeplov: Turska započela Krimski rat

RTV pre 39 minuta
Osumnjičeni za napad na devojčicu u Malom Zvečanu pušteni da se brane sa slobode

Osumnjičeni za napad na devojčicu u Malom Zvečanu pušteni da se brane sa slobode

Danas pre 24 minuta