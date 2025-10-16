MUP najavio strožiju kontrolu i kažnjavanje za ugrožavanje bezbednosti pešaka

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je najavilo da će saobraćajna policija od sutra, u četvrtak, 16. oktobra, do ponedeljka, 20. oktobra, pojačano otkrivati i sankcionisati prekršaje kojima se ugrožava bezbednost pešaka, a pre svega prekoračenje brzine kod pešačkih prelaza.

S obzirom na to da je od početka oktobra u Srbiji poginulo sedam pešaka, Ministarstvo apeluje na vozače da budu oprezniji i uspore, naročito kod pešačkih prelaza. MUP apeluje i na pešake da preduzmu mere da bi bili vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju, između ostalog da noću i u drugim uslovima smanjene vidljivosti budu osvetljeni na putevima van naselja ili da nose reflektujuću odeću ili oznake namenjene tome.