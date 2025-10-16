Pojačana kontrola saobraćaja zbog zaštite pešaka: Policija najavila akciju do 20. oktobra

Morava info pre 3 sata  |  Morava info
Pripadnici saobraćajne policije sprovodiće od danas do 20. oktobra pojačane mere kontrole saobraćaja usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja kojima se ugrožava bezbednost pešaka, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Akcenat akcije biće na kontroli brzine kretanja vozila u zonama pešačkih prelaza, gde se najčešće događaju saobraćajne nezgode s tragičnim ishodom. Iz Ministarstva su uputili i apel pešacima da budu vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju, posebno noću i u uslovima smanjene vidljivosti, i da na putevima van naselja koriste osvetljenje ili reflektujuće materijale kako bi se povećala njihova bezbednost. Izvor: Morava info
