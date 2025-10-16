Pojačane kontrole saobraćaja od 16. do 20. oktobra

Pressek pre 35 minuta  |  foto:mup
Pojačane kontrole saobraćaja od 16. do 20. oktobra

Saobraćajna policija, od 16. do 20. oktobra, sprovodi mere pojačane kontrole usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja kojima se ugrožava bezbednost pešaka, sa akcentom na kontrolu brzine u zonama pešačkih prelaza.

S obzirom na to da je od početka oktobra u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginulo čak sedam pešaka, apeluju na vozače motornih vozila da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila, pre svega u zonama pešačkih prelaza. Takođe, apeluju i na pešake da preduzmu mere kako bi bili vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju, uz podsećanje da noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraju biti osvetljeni ili označeni reflektujućom materijom.
