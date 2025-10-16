Policija pojačava nadzor nad vozačima: Bezbednost pešaka u fokusu

S obzirom na to da je od početka oktobra u Srbiji poginulo sedam pešaka, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vozače da budu oprezniji i uspore, naročito kod pešačkih prelaza. Ministarstvo apeluje i na pešake da preduzmu mere kako bi bili vidljivi drugim učesnicima u saobraćaju, između ostalog da noću i u drugim uslovima smanjene vidljivosti budu osvetljeni na putevima van naselja ili da nose reflektujuću odeću ili oznake namenjene tome.