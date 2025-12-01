Kakva promena vremena: Meteorolozi najavljuju megapreokret, evo kakva nas prognoza čeka narednih dana

U Srbiji će danas u toku dana biti malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, sa temperaturama od minus tri do 13 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod

Duvaće slab, promenljiv, vetar koji će samo na istoku Srbije biti umeren do jak, zapadni, a uveče i u toku noći se po kotlinama i u nizijama ponovo očekuje mestimično stvaranje magle i niske oblačnosti. U Beogradu je na širem području grada moguća magla ili niska oblačnost, koja se može