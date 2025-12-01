Danas sunčanije i toplije: Temperatura do 14 stepeni

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Danas sunčanije i toplije: Temperatura do 14 stepeni

U Srbiji u ponedeljak ujutro vedro i hladno, ponegde sa maglom ili uz tmurno vreme, a biće uslova i za mraz.

Tokom dana pretežno sunčano, uz umerenu oblačnost. U pojedim predelima magla se očekuje duže tokom dana. Vetar slab, promenljivog smera. Jutarnja temperatura od -2 do 4°C, maksimalna dnevna od 8 na severozapadu do 14 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije. Vreme u Beogradu U Beogradu u ponedeljak ujutro vedro i hladno, u delovima grada i sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano, uz umerenu oblačnost. Vetar slab, promenljivog smera. Jutarnja temperatura 1°C, maksimalna
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Danas smena sunca i oblaka, temperatura do 13 stepeni

Danas smena sunca i oblaka, temperatura do 13 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 17 minuta
Prognoza vremena: Sunčaniji početak decembra, uz maglu u nižim predelima

Prognoza vremena: Sunčaniji početak decembra, uz maglu u nižim predelima

Glas juga pre 7 minuta
Umereno oblačno, najviša dnevna temperatura do 13 stepeni

Umereno oblačno, najviša dnevna temperatura do 13 stepeni

RTV pre 1 sat
Kakva promena vremena: Meteorolozi najavljuju megapreokret, evo kakva nas prognoza čeka narednih dana

Kakva promena vremena: Meteorolozi najavljuju megapreokret, evo kakva nas prognoza čeka narednih dana

Alo pre 1 sat
Vremenska prognoza za 1. decembar: Ujutru mraz, tokom dana sunčano

Vremenska prognoza za 1. decembar: Ujutru mraz, tokom dana sunčano

Mondo pre 2 sata
STIŽE spoj tri pojave zbog kojih se svima diže kosa na glavi. Oglasio se RHMZ: Moramo biti oprezni, a ovog datuma stiže ono…

STIŽE spoj tri pojave zbog kojih se svima diže kosa na glavi. Oglasio se RHMZ: Moramo biti oprezni, a ovog datuma stiže ono najgore

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognozasrbijavremeweather

Društvo, najnovije vesti »

Zborovi građana Kragujevca pozvali na odavanje počasti novosadskim žrtvama

Zborovi građana Kragujevca pozvali na odavanje počasti novosadskim žrtvama

Glas Šumadije pre 17 minuta
Nepomično ležao do treće godine, danas hoda: Dečaku Romanu i dalje je potrebna pomoć za nastavak terapija

Nepomično ležao do treće godine, danas hoda: Dečaku Romanu i dalje je potrebna pomoć za nastavak terapija

Nova pre 7 minuta
Rast cena bez rasta kupaca - kako se kotiraju kuće u Srbiji u 2025.

Rast cena bez rasta kupaca - kako se kotiraju kuće u Srbiji u 2025.

Bloomberg Adria pre 32 minuta
Zašto ne treba voziti auto sa zimskom jaknom na sebi? Može biti vrlo opasno

Zašto ne treba voziti auto sa zimskom jaknom na sebi? Može biti vrlo opasno

Danas pre 42 minuta
Mir, zamrznuti konflikt ili nastavak sukoba? U "Jutru na Blic" o novim pregovorima o Ukrajini

Mir, zamrznuti konflikt ili nastavak sukoba? U "Jutru na Blic" o novim pregovorima o Ukrajini

Blic pre 32 minuta