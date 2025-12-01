Danas sunčanije i toplije: Temperatura do 14 stepeni

U Srbiji u ponedeljak ujutro vedro i hladno, ponegde sa maglom ili uz tmurno vreme, a biće uslova i za mraz.

Tokom dana pretežno sunčano, uz umerenu oblačnost. U pojedim predelima magla se očekuje duže tokom dana. Vetar slab, promenljivog smera. Jutarnja temperatura od -2 do 4°C, maksimalna dnevna od 8 na severozapadu do 14 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije. Vreme u Beogradu U Beogradu u ponedeljak ujutro vedro i hladno, u delovima grada i sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano, uz umerenu oblačnost. Vetar slab, promenljivog smera. Jutarnja temperatura 1°C, maksimalna