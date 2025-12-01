Vadite novi pasoš? Evo da li ćete morati ponovo da se registrujete u EES sistem

Registrovan dosije se verifikuje pri svakom narednom ulasku ili izlasku iz Šengen zone

Novi sistem ulaska i izlaska - EES (Entry/Exit System), a koji se odnosi na sva lica koja nisu državlјani država članica EU i nemaju regulisan boravak u zemlјama Šengen zone, naišao je na mnoge nedoumice i zabune kod građana, a jedna od njih je i pitanje - da li je potrebna ponovna registracija na EES sistem ako se izvadi novi pasoš? Imajući u vidu da se Republika Srbija graniči sa četiri zemlјe koje su članice Evropske unije, primena EES sistema važi za državlјane