Vadite novi pasoš? Evo da li ćete morati ponovo da se registrujete u EES sistem

Alo pre 10 minuta
Vadite novi pasoš? Evo da li ćete morati ponovo da se registrujete u EES sistem

Registrovan dosije se verifikuje pri svakom narednom ulasku ili izlasku iz Šengen zone

Novi sistem ulaska i izlaska - EES (Entry/Exit System), a koji se odnosi na sva lica koja nisu državlјani država članica EU i nemaju regulisan boravak u zemlјama Šengen zone, naišao je na mnoge nedoumice i zabune kod građana, a jedna od njih je i pitanje - da li je potrebna ponovna registracija na EES sistem ako se izvadi novi pasoš? Imajući u vidu da se Republika Srbija graniči sa četiri zemlјe koje su članice Evropske unije, primena EES sistema važi za državlјane
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Vadite novi pasoš? Evo da li ćete morati ponovo da se registrujete u EES sistem

Vadite novi pasoš? Evo da li ćete morati ponovo da se registrujete u EES sistem

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaNovi pasošiExitEUŠengenEES

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan 1. decembar

Na današnji dan 1. decembar

N1 Info pre 4 minuta
Kada vam u dvorište ušeta vuk - selo Planina kod Krupnja, zveri svraćaju češće od komšija

Kada vam u dvorište ušeta vuk - selo Planina kod Krupnja, zveri svraćaju češće od komšija

RTS pre 5 minuta
Vadite novi pasoš? Evo da li ćete morati ponovo da se registrujete u EES sistem

Vadite novi pasoš? Evo da li ćete morati ponovo da se registrujete u EES sistem

Alo pre 10 minuta
"Mama, spasi nas! Mamice" Čuo se prvi pucanj, pa još 4! Zveri su jelki pobile decu, samo jer su bili pravoslavci

"Mama, spasi nas! Mamice" Čuo se prvi pucanj, pa još 4! Zveri su jelki pobile decu, samo jer su bili pravoslavci

Alo pre 10 minuta
Kakva promena vremena: Meteorolozi najavljuju megapreokret, evo kakva nas prognoza čeka narednih dana

Kakva promena vremena: Meteorolozi najavljuju megapreokret, evo kakva nas prognoza čeka narednih dana

Alo pre 9 minuta