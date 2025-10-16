Policija pojačano kontroliše prekršaje kojima se ugrožavaju pešaci

Vranje news pre 4 sati  |  Vranjenews
Policija pojačano kontroliše prekršaje kojima se ugrožavaju pešaci

Vranje - Mere pojačane kontrole usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja kojima se ugrožava bezbednost pešaka, sa akcentom na kontrolu brzine u zonama pešačkih prelaza, sprovodiće pripadnici saobraćajne policije MUP-a Srbije od 16. do 20. oktobra.

Imajući u vidu da je od početka oktobra u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginulo čak sedam pešaka, iz MUP-a apeluju na vozače "da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila, pre svega u zonama pešačkih prelaza". "Apelujemo i na pešake da preduzmu mere kako bi bili vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju, uz podsećanje da noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraju biti osvetljeni ili označeni reflektujućom materijom", piše u
Otvori na vranjenews.rs

Povezane vesti »

Pojačane kontrole širom Srbije: Policija na ulicama do 20. oktobra, na udaru vozači koji ne poštuju pešake

Pojačane kontrole širom Srbije: Policija na ulicama do 20. oktobra, na udaru vozači koji ne poštuju pešake

IndeksOnline pre 1 sat
Pojačana kontrola vozača zbog ugrožavanja pešaka – fokus na brzinu kod pešačkih prelaza

Pojačana kontrola vozača zbog ugrožavanja pešaka – fokus na brzinu kod pešačkih prelaza

Rešetka pre 3 sata
Pojačane kontrole saobraćaja od 16. do 20. oktobra

Pojačane kontrole saobraćaja od 16. do 20. oktobra

Pressek pre 5 sati
Pojačana kontrola saobraćaja zbog zaštite pešaka: Policija najavila akciju do 20. oktobra

Pojačana kontrola saobraćaja zbog zaštite pešaka: Policija najavila akciju do 20. oktobra

Morava info pre 5 sati
Pojačane kontrole saobraćaja širom Srbije – vozači pod posebnim nadzorom do 20. oktobra

Pojačane kontrole saobraćaja širom Srbije – vozači pod posebnim nadzorom do 20. oktobra

Glas Zapadne Srbije pre 4 sati
Policija pojačava nadzor nad vozačima: Bezbednost pešaka u fokusu

Policija pojačava nadzor nad vozačima: Bezbednost pešaka u fokusu

Ist media pre 6 sati
Pojačana kontrola brzine u zonama pešačkih prelaza

Pojačana kontrola brzine u zonama pešačkih prelaza

RTK pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeMUP

Društvo, najnovije vesti »

Direktorka Pete beogradske gimnazije: Intenzivno radimo na normalizaciji nastave

Direktorka Pete beogradske gimnazije: Intenzivno radimo na normalizaciji nastave

N1 Info pre 14 minuta
Vučić: Srbija zainteresovana za rusku vakcinu protiv onkoloških bolesti

Vučić: Srbija zainteresovana za rusku vakcinu protiv onkoloških bolesti

Beta pre 4 minuta
Curenje podataka iz institucija: Slučaj Vujadina Savića otvorio brojna pitanja

Curenje podataka iz institucija: Slučaj Vujadina Savića otvorio brojna pitanja

Euronews pre 14 minuta
„Narod u Srbiji konačno je počeo da shvata da je budućnost ove zemlje u obrazovanju“: Najbolji profesor o metodi rada koja mu…

„Narod u Srbiji konačno je počeo da shvata da je budućnost ove zemlje u obrazovanju“: Najbolji profesor o metodi rada koja mu je donela prestižnu nagradu

Nova pre 4 minuta
Prestižno priznanje: Digitalni udžbenik iz Srbije među najboljima u Evropi: Bronza za "Osnove elektrotehnike 1" (video)

Prestižno priznanje: Digitalni udžbenik iz Srbije među najboljima u Evropi: Bronza za "Osnove elektrotehnike 1" (video)

Blic pre 14 minuta