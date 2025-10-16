Policija pojačano kontroliše prekršaje kojima se ugrožavaju pešaci

Vranje - Mere pojačane kontrole usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja kojima se ugrožava bezbednost pešaka, sa akcentom na kontrolu brzine u zonama pešačkih prelaza, sprovodiće pripadnici saobraćajne policije MUP-a Srbije od 16. do 20. oktobra.

Imajući u vidu da je od početka oktobra u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginulo čak sedam pešaka, iz MUP-a apeluju na vozače "da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila, pre svega u zonama pešačkih prelaza". "Apelujemo i na pešake da preduzmu mere kako bi bili vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju, uz podsećanje da noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraju biti osvetljeni ili označeni reflektujućom materijom", piše u