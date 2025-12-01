Na današnji dan 1. decembar

N1 Info pre 5 minuta  |  Beta
Na današnji dan 1. decembar
Na današnji dan, 1. decembar, dogodilo se: 1455. Umro je italijanski vajar, zlatar i slikar Lorenco Giberti (Lorenzo Ghiberti), koji je izradio čuvena vrata na krstionici katedrale u Firenci. Njegov spis "Commentarii" predstavlja vredan dokument za izučavanje italijanske arhitekture i slikarstva. 1640. Portugalija je posle ustanka kojim je zbačena španska vlast ponovo stekla nezavisnost. Dve sedmice kasnije vojvoda od Braganse (Braganca) krunisan je za portugalskog
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Srbi, Hrvati i Slovenci ujedinili su se u jednu državu: Ovo je deklaracija koja je potpisana pre 107 godina

Srbi, Hrvati i Slovenci ujedinili su se u jednu državu: Ovo je deklaracija koja je potpisana pre 107 godina

Alo pre 10 minuta
Vremeplov: Proglašena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca

Vremeplov: Proglašena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SlikarstvoPortugalZlatar

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan 1. decembar

Na današnji dan 1. decembar

N1 Info pre 5 minuta
Kada vam u dvorište ušeta vuk - selo Planina kod Krupnja, zveri svraćaju češće od komšija

Kada vam u dvorište ušeta vuk - selo Planina kod Krupnja, zveri svraćaju češće od komšija

RTS pre 5 minuta
Vadite novi pasoš? Evo da li ćete morati ponovo da se registrujete u EES sistem

Vadite novi pasoš? Evo da li ćete morati ponovo da se registrujete u EES sistem

Alo pre 10 minuta
"Mama, spasi nas! Mamice" Čuo se prvi pucanj, pa još 4! Zveri su jelki pobile decu, samo jer su bili pravoslavci

"Mama, spasi nas! Mamice" Čuo se prvi pucanj, pa još 4! Zveri su jelki pobile decu, samo jer su bili pravoslavci

Alo pre 10 minuta
Kakva promena vremena: Meteorolozi najavljuju megapreokret, evo kakva nas prognoza čeka narednih dana

Kakva promena vremena: Meteorolozi najavljuju megapreokret, evo kakva nas prognoza čeka narednih dana

Alo pre 10 minuta