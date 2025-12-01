Srbi, Hrvati i Slovenci ujedinili su se u jednu državu: Ovo je deklaracija koja je potpisana pre 107 godina

Prva zajednička država Južnih Slovena proglašena je na današnji dan pre 107 godina. Zvala se Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, da bi 1929. promenila ime u Kraljevina Jugoslavija.

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca proglašena je 1. decembra 1918. u Beogradu. Srbija je još početkom Prvog svetskog rata zvanično objavila da su njeni ratni ciljevi ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca, što je potvrđeno Niškom deklaracijom Skupštine Kraljevine Srbije, 7. decembra 1914. godine. "Uverena u rešenost celog srpskog naroda da istraje u svetoj borbi za odbranu svoga ognjišta i svoje slobode, vlada Kraljevine smatra kao svoj najglavniji i u ovim