Srbi, Hrvati i Slovenci ujedinili su se u jednu državu: Ovo je deklaracija koja je potpisana pre 107 godina

Alo pre 9 minuta
Srbi, Hrvati i Slovenci ujedinili su se u jednu državu: Ovo je deklaracija koja je potpisana pre 107 godina

Prva zajednička država Južnih Slovena proglašena je na današnji dan pre 107 godina. Zvala se Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, da bi 1929. promenila ime u Kraljevina Jugoslavija.

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca proglašena je 1. decembra 1918. u Beogradu. Srbija je još početkom Prvog svetskog rata zvanično objavila da su njeni ratni ciljevi ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca, što je potvrđeno Niškom deklaracijom Skupštine Kraljevine Srbije, 7. decembra 1914. godine. "Uverena u rešenost celog srpskog naroda da istraje u svetoj borbi za odbranu svoga ognjišta i svoje slobode, vlada Kraljevine smatra kao svoj najglavniji i u ovim
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan 1. decembar

Na današnji dan 1. decembar

N1 Info pre 4 minuta
Vremeplov: Proglašena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca

Vremeplov: Proglašena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Jugoslavija

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan 1. decembar

Na današnji dan 1. decembar

N1 Info pre 4 minuta
Kada vam u dvorište ušeta vuk - selo Planina kod Krupnja, zveri svraćaju češće od komšija

Kada vam u dvorište ušeta vuk - selo Planina kod Krupnja, zveri svraćaju češće od komšija

RTS pre 5 minuta
Vadite novi pasoš? Evo da li ćete morati ponovo da se registrujete u EES sistem

Vadite novi pasoš? Evo da li ćete morati ponovo da se registrujete u EES sistem

Alo pre 10 minuta
"Mama, spasi nas! Mamice" Čuo se prvi pucanj, pa još 4! Zveri su jelki pobile decu, samo jer su bili pravoslavci

"Mama, spasi nas! Mamice" Čuo se prvi pucanj, pa još 4! Zveri su jelki pobile decu, samo jer su bili pravoslavci

Alo pre 10 minuta
Kakva promena vremena: Meteorolozi najavljuju megapreokret, evo kakva nas prognoza čeka narednih dana

Kakva promena vremena: Meteorolozi najavljuju megapreokret, evo kakva nas prognoza čeka narednih dana

Alo pre 9 minuta