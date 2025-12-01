Na današnji dan 1918. proglašeno ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca

BEOGRAD - Prvog dana decembra 1918. regent Aleksandar Karađorđević proglasio je u palati Krsmanović, na Terazijama u Beogradu, stvaranje Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, preimenovanog Vidovdanskim ustavom 1921. u Kraljevina SHS, a 1929. u Jugoslavija.

Stvaranje zajedničke države te 1918. bilo je plod veličanstvenih vojnih pobeda Srba od 1912. do 1918. oba balkanska i Prvom svetskom ratu, čiji je ishod i rešen probojem Solunskog fronta koji su sredinom septembra 1918. izveli Srbi. U to vreme, stvaranje zajedničke države, što je bio zvanično proklamovani ratni cilj Srbije još početkom rata, bilo je oduševljeno prihvaćeno kao konačno ostvarenje vekovnog sna. Počev od ustanaka početkom 19. veka sve oslobodilačke