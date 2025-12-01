Na današnji dan 1918. proglašeno ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Na današnji dan 1918. proglašeno ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca

BEOGRAD - Prvog dana decembra 1918. regent Aleksandar Karađorđević proglasio je u palati Krsmanović, na Terazijama u Beogradu, stvaranje Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, preimenovanog Vidovdanskim ustavom 1921. u Kraljevina SHS, a 1929. u Jugoslavija.

Stvaranje zajedničke države te 1918. bilo je plod veličanstvenih vojnih pobeda Srba od 1912. do 1918. oba balkanska i Prvom svetskom ratu, čiji je ishod i rešen probojem Solunskog fronta koji su sredinom septembra 1918. izveli Srbi. U to vreme, stvaranje zajedničke države, što je bio zvanično proklamovani ratni cilj Srbije još početkom rata, bilo je oduševljeno prihvaćeno kao konačno ostvarenje vekovnog sna. Počev od ustanaka početkom 19. veka sve oslobodilačke
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan: Proglašena Kraljevina SHS, rođena madam Tiso, umrli Luiđi Pirandelo i Ben Gurion

Na današnji dan: Proglašena Kraljevina SHS, rođena madam Tiso, umrli Luiđi Pirandelo i Ben Gurion

Radio 021 pre 37 minuta
Na današnji dan pre 107 godina nestala je Srbija: Odrekli smo se države zbog oslobođenja Južnih Slovena, Pašić odbio Veliku…

Na današnji dan pre 107 godina nestala je Srbija: Odrekli smo se države zbog oslobođenja Južnih Slovena, Pašić odbio Veliku Srbiju, a Tuđman sve priznao

Kurir pre 2 minuta
Na današnji dan 1. decembar

Na današnji dan 1. decembar

N1 Info pre 1 sat
Srbi, Hrvati i Slovenci ujedinili su se u jednu državu: Ovo je deklaracija koja je potpisana pre 107 godina

Srbi, Hrvati i Slovenci ujedinili su se u jednu državu: Ovo je deklaracija koja je potpisana pre 107 godina

Alo pre 1 sat
Na današnji dan 1918. proglašeno ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca

Na današnji dan 1918. proglašeno ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca

Telegraf pre 1 sat
Vremeplov: Proglašena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca

Vremeplov: Proglašena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca

RTV pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Jugoslavija

Društvo, najnovije vesti »

Zborovi građana Kragujevca pozvali na odavanje počasti novosadskim žrtvama

Zborovi građana Kragujevca pozvali na odavanje počasti novosadskim žrtvama

Glas Šumadije pre 17 minuta
Nepomično ležao do treće godine, danas hoda: Dečaku Romanu i dalje je potrebna pomoć za nastavak terapija

Nepomično ležao do treće godine, danas hoda: Dečaku Romanu i dalje je potrebna pomoć za nastavak terapija

Nova pre 7 minuta
Rast cena bez rasta kupaca - kako se kotiraju kuće u Srbiji u 2025.

Rast cena bez rasta kupaca - kako se kotiraju kuće u Srbiji u 2025.

Bloomberg Adria pre 32 minuta
Zašto ne treba voziti auto sa zimskom jaknom na sebi? Može biti vrlo opasno

Zašto ne treba voziti auto sa zimskom jaknom na sebi? Može biti vrlo opasno

Danas pre 42 minuta
Mir, zamrznuti konflikt ili nastavak sukoba? U "Jutru na Blic" o novim pregovorima o Ukrajini

Mir, zamrznuti konflikt ili nastavak sukoba? U "Jutru na Blic" o novim pregovorima o Ukrajini

Blic pre 32 minuta