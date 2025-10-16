Uhapšen nekadašnji crnogorski ministar i poslanik DPS Petar Ivanović

Nekadašnji ministar poljoprivrede u Vladi Crne Gore i nekadašnji poslanik DPS Petar Ivanović uhapšen je zbog incidenta na Blažovom mostu u Podgorici kada je prvo "presekao" kolonu vozila u pratnji premijera Milojka Spajića, a zatim je pratio kolonu uz uvrede upućene službenicima obezbeđenja sve do zgrade Vlade, saopšteno je iz Uprave policije. Ivanović je vozilom marke "tojota", registarskih oznaka Podgorica, upao u kolonu vozila iz pratnje premijera Milojka