Uhapšen nekadašnji crnogorski ministar i poslanik DPS Petar Ivanović

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Uhapšen nekadašnji crnogorski ministar i poslanik DPS Petar Ivanović
Nekadašnji ministar poljoprivrede u Vladi Crne Gore i nekadašnji poslanik DPS Petar Ivanović uhapšen je zbog incidenta na Blažovom mostu u Podgorici kada je prvo "presekao" kolonu vozila u pratnji premijera Milojka Spajića, a zatim je pratio kolonu uz uvrede upućene službenicima obezbeđenja sve do zgrade Vlade, saopšteno je iz Uprave policije.   Ivanović je vozilom marke "tojota", registarskih oznaka Podgorica, upao u kolonu vozila iz pratnje premijera Milojka
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Uhapšen bivši ministar i poslanik DPS-a – optužen da je vozilom presekao pratnju crnogorskog premijera

Uhapšen bivši ministar i poslanik DPS-a – optužen da je vozilom presekao pratnju crnogorskog premijera

RTS pre 3 minuta
Uhapšen bivši ministar: Presekao kolonu Milojka Spajića i napravio incident sa policijom

Uhapšen bivši ministar: Presekao kolonu Milojka Spajića i napravio incident sa policijom

Nova pre 1 sat
Presečena kolona vozila premijera crne gore! Težak incident u Podgorici, haos na Blažovom mostu, uhapšen bivši ministar!

Presečena kolona vozila premijera crne gore! Težak incident u Podgorici, haos na Blažovom mostu, uhapšen bivši ministar!

Kurir pre 1 sat
Priveden bivši ministar u Crnoj Gori: Ometao policijsku pratnju premijera i vređao službenike

Priveden bivši ministar u Crnoj Gori: Ometao policijsku pratnju premijera i vređao službenike

Mondo pre 1 sat
Uhapšen bivši crnogorski ministar Petar Ivanović

Uhapšen bivši crnogorski ministar Petar Ivanović

Danas pre 54 minuta
Presekao kolonu u pratnji Spajića: Uhapšen nekadašnji crnogorski ministar i poslanik DPS-a

Presekao kolonu u pratnji Spajića: Uhapšen nekadašnji crnogorski ministar i poslanik DPS-a

Sputnik pre 58 minuta
Uhapšen bivši ministar poljoprivrede Crne Gore: Ugrožavao bezbednost premijera Milojka Spajića

Uhapšen bivši ministar poljoprivrede Crne Gore: Ugrožavao bezbednost premijera Milojka Spajića

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraPodgoricaTojotaToyotaPetar IvanovićPoljoprivredahapšenjeDps

Politika, najnovije vesti »

"Fon der Lajen poslala jasnu poruku": Diklić kaže - vlast ne odustaje od ideje da "pacifikuje" nezavisne medije

"Fon der Lajen poslala jasnu poruku": Diklić kaže - vlast ne odustaje od ideje da "pacifikuje" nezavisne medije

N1 Info pre 13 minuta
Dimitrije Dimić po ukidanju kućnog pritvora: Prvo sam otišao kod bake

Dimitrije Dimić po ukidanju kućnog pritvora: Prvo sam otišao kod bake

N1 Info pre 18 minuta
Vučić sa Čen Bo: Strateško partnerstvo Srbije i Kine donelo vidljive rezultate

Vučić sa Čen Bo: Strateško partnerstvo Srbije i Kine donelo vidljive rezultate

RTV pre 19 minuta
POKS: Smena direktora u Junajted grupi neprihvatljiva, odbrana slobodnih medija prioritet

POKS: Smena direktora u Junajted grupi neprihvatljiva, odbrana slobodnih medija prioritet

Beta pre 24 minuta
Jovanović (Novi DSS): Podrška protestu u Petoj beogradskoj gimnaziji, pravda je na njihovoj strani

Jovanović (Novi DSS): Podrška protestu u Petoj beogradskoj gimnaziji, pravda je na njihovoj strani

Beta pre 19 minuta