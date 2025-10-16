Danas jutro hladno, tokom dana sunčano

U Srbiji će jutro biti hladno, po kotlinama na jugozapadu i jugu sa kratkotrajnom maglom, dok će u toku dana biti iznad pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo će na istoku Srbije pre podne i sredinom dana biti oblačno. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od nula do sedam, a najviša od 15 do 20. U Beogradu jutro pretežno vedro i hladno. U toku dana pretežno sunčano i relativno toplo uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od tri do sedam, a najviša oko 19. Izvor: Beta