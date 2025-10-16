Majka i ćerka bile bolesne i gotovo nepokretne: Tragični detalji požara koji je izbio u Rakovici (Foto)

Majka V.S. (83) i ćerka S.S. (53) poginule su u požaru koji je izbio jutros u njihovom stanu na sedmom spratu zgrade u kojoj su živele.

Nekoliko sati nakon što je izbio požar, njihova tela prevezena su u mrtvačnicu. U stanu u kojem je izbio požar u Rakovici nekoliko sati trajao je uviđaj, nakon kog su tela stradale majke i ćerke iznesena. Ulaz zgradu bio je blokiran od srane pripadnika policije. Nakon završenog uviđaja, mediji su zatekli je sudski zapečaćena vrata od stana u kojem je izbio požar. Kako pričaju komšije, obe poginule žene su bile bolesne i gotovo nepokretne. Podsetimo, majka i ćerka