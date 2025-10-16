Priveden bivši ministar u Crnoj Gori: Ometao policijsku pratnju premijera i vređao službenike

Mondo pre 2 sata  |  Marina Letić
Priveden bivši ministar u Crnoj Gori: Ometao policijsku pratnju premijera i vređao službenike
Crnogorska policija sinoć je lišila slobode Petra Ivanovića, bivšeg ministra poljoprivrede zbog incidenta koji se dogodio juče u Podgorici, kada je, kako se sumnja, presekao put koloni vozila koja je bila u pratnji premijera Milojka Spajića i tom prilikom vređao policijske službenike. "P.I. se sumnjiči da je 15. oktobra oko 15 časova, upravljajući vozilom marke „Toyota“ podgoričkih registarskih oznaka, ometao kretanje službene kolone Uprave policije koja je
