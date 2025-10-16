Tramp ovlastio CIA-u: Sprovode tajne operacije, stanovništvo u strahu!

Mondo pre 5 minuta  |  Marina Letić
Tramp ovlastio CIA-u: Sprovode tajne operacije, stanovništvo u strahu!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je kako je ovlastio CIA-u da sprovodi tajne operacije unutar Venecuele, što je izazvalo žestoku reakciju u ovoj zemlji.

Američke snage su već izvele najmanje pet napada na brodove za koje se sumnja da prevoze drogu na Karibima poslednjih sedmica, ubivši 27 ljudi. Stručnjaci za ljudska prava opisali su racije kao "vansudska pogubljenja". Predsednik Venecuele Nikolas Maduro javno je apelovao na televiziji za mir sa SAD-om s obzirom da je povećano američko vojno prisustvo izazvalo strah i u regionu. Trampovo ovlašćenje bi omogućilo CIA-i da sprovodi operacije u Venecueli jednostrano
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Tramp potvrdio da je ovlastio CIA da sprovodi tajne operacije u Venecueli

Tramp potvrdio da je ovlastio CIA da sprovodi tajne operacije u Venecueli

Nova pre 30 minuta
Strogo čuvana tajna je otkrivena: Izvešće smrtonosnu operaciju? "Meta" odmah reagovala

Strogo čuvana tajna je otkrivena: Izvešće smrtonosnu operaciju? "Meta" odmah reagovala

B92 pre 35 minuta
Trump odobrio akciju CIA-e unutar Venezuele. Venezuela odmah zaprijetila

Trump odobrio akciju CIA-e unutar Venezuele. Venezuela odmah zaprijetila

SEEbiz pre 44 minuta
"Amerika želi da sruši našu vlast zbog nafte" CIA: dobila odobrenje da sprovodi tajne operacije u Venecueli, odmah stigao…

"Amerika želi da sruši našu vlast zbog nafte" CIA: dobila odobrenje da sprovodi tajne operacije u Venecueli, odmah stigao odgovor! (video)

Blic pre 1 sat
Tramp potvrdio da je ovlastio CIA da sprovodi tajne operacije u Venecueli, reagovao Karakas

Tramp potvrdio da je ovlastio CIA da sprovodi tajne operacije u Venecueli, reagovao Karakas

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaCIADonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Orban najavio samit sa Trampom o ekonomskom sporazumu SAD i Mađarske

Orban najavio samit sa Trampom o ekonomskom sporazumu SAD i Mađarske

RTV pre 0 minuta
Peru: Protest u Limi, 75 povređenih, sukobi ispred Kongresa

Peru: Protest u Limi, 75 povređenih, sukobi ispred Kongresa

RTV pre 35 minuta
Zemljotres od 6,7 stepeni po Rihteru pogodio Indoneziju

Zemljotres od 6,7 stepeni po Rihteru pogodio Indoneziju

RTV pre 5 minuta
Palestinci u Gazi – povratak u ruševine

Palestinci u Gazi – povratak u ruševine

Danas pre 5 minuta
Šta ruski mediji pišu o sastanku Fon der Lajen i Vučića i zašto prenose Bocan-Harčenka?

Šta ruski mediji pišu o sastanku Fon der Lajen i Vučića i zašto prenose Bocan-Harčenka?

Danas pre 5 minuta