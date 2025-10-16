Tramp ovlastio CIA-u: Sprovode tajne operacije, stanovništvo u strahu!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je kako je ovlastio CIA-u da sprovodi tajne operacije unutar Venecuele, što je izazvalo žestoku reakciju u ovoj zemlji.

Američke snage su već izvele najmanje pet napada na brodove za koje se sumnja da prevoze drogu na Karibima poslednjih sedmica, ubivši 27 ljudi. Stručnjaci za ljudska prava opisali su racije kao "vansudska pogubljenja". Predsednik Venecuele Nikolas Maduro javno je apelovao na televiziji za mir sa SAD-om s obzirom da je povećano američko vojno prisustvo izazvalo strah i u regionu. Trampovo ovlašćenje bi omogućilo CIA-i da sprovodi operacije u Venecueli jednostrano