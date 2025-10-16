Tramp zapretio Venecueli: Zaustavili smo ih na moru, sad idemo na kopno

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u sredu da njegova administracija razmatra mogućnost kopnenih napada na narko-kartele iz Venecuele.

Kako piše Politico, to bi predstavljalo značajnu eskalaciju u odnosu na dosadašnje američke operacije koje su se uglavnom odvijale na moru. "Skoro smo potpuno zaustavili trgovinu drogom morskim putem, a sada ćemo je zaustaviti i kopnom", rekao je Tramp obraćajući se novinarima. On je dodao da su američke snage tokom proteklog meseca izvele najmanje pet udara na venecuelanske čamce, za koje je Bela kuća saopštila da su pripadali "narko-teroristima" odgovornim za