Hamas predao tela 2 taoca, poručio da treba vremena da se iz ruševina izvuče još tela

Nedeljnik pre 11 minuta
Hamas je saopštio da je predao tela još dva izraelska taoca prema uslovima sporazuma o prekidu vatre postignutog uz posredovanje SAD, te dodao da je potrebno vreme i specijalizovana oprema da se iz ruševina u Pojasu Gaze izvuku tela ostalih preminulih, prenosi jutros Bi-Bi-Si (BBC).

Oružano krilo grupe je u saopštenju navelo da je posvećeno sporazumu, ali da je vratilo sva tela talaca do kojih je uspelo da dođe. Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da bi izraelske snage mogle da nastave borbe u Gazi ako Hamas ne poštuje sporazum. Kancelarija izraelskog premijera je saopštila da je Izrael, preko Crvenog krsta, primio kovčege sa telima talaca koji sada čekaju zvaničnu identifikaciju. „Izraelska vojska poziva javnost da sačeka zvaničnu
