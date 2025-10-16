Dve osobe povređene u požaru u stambenoj zgradi u Rakovici

NIN pre 8 minuta  |  Tanjug
Dve osobe povređene u požaru u stambenoj zgradi u Rakovici

U požaru koji je izbio jutros oko 10 sati u beogradskom naselju Rakovica, dve osobe su povređene.

Kako Tanjug saznaje požar je izbio na sedmom spratu stambene zgrade. Vatrogasci su na terenu i rade na gašenju požara. Ekipa Hitne pomoći je prevezla dve osobe u bolnicu, ali nije poznato kakve su povrede zadobili. Jedna nastradala je starosti 65 godina, dok za drugu nije utvrđeno. Prema pisanjima pojedinih medija, u požaru su život izgubile majka i ćerka. Prethodno se sumnjalo da u stanu ima zarobljenih stanara, prenosi Blic.
