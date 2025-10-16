Francuski premijer preživeo dva glasanja o nepoverenju

Francuski premijer preživeo je dva glasanja o nepoverenju koja su pretila da sruše njegovu krhku manjinsku vladu, samo nekoliko dana nakon njenog formiranja.

Sebastijen Lekorni, blizak saveznik centrističkog predsednika Emanuela Makrona, obratio se parlamentu u četvrtak poručivši da poslanici moraju izabrati da učestvuju u „parlamentarnoj debati“ o budžetu za narednu godinu – ili da obore vladu i stvore „politički haos“. Ukupno 271 poslanik glasao je za prvi predlog o nepoverenju, koji je podnela levičarska partija Nepokorena Francuska (La France Insoumise), što je bilo samo 18 glasova manje od 289 koliko je bilo