Francuski premijer Lekorni preživeo dva skupštinska glasanja o nepoverenju

Beta pre 6 sati

Francuski premijer Sebastijen Lekorni preživeo je danas dva glasanja o nepoverenju, koja su mogla da obore njegovu krhku novu vladu i ubace Francusku dublje u politički haos.

Glasanja u Nacionalnoj skupštini otvaraju put Lekorniju da nastavi da radi na usvajanju budžeta za 2026. godinu u jako podeljenom donjem domu Parlamenta do kraja godine, što bi mogao da bude još veći izazov.

To što nije izglasano nepoverenje vladi znači takođe da predsednik Emanuel Makron ne mora odmah da raspusti Parlament i sazove prevremene parlamentarne izbore, što je opasna opcija koju je francuski predsednik izabrao 2024. godine i koju je nagovestio da bi mogao ponovo da primeni, ako bi Lekorni pao.

Lekorni, blizak saveznik francuskog predednika, suočio se sa dva predloga o izglasavanju nepoverenja vladi koje su podneli najžešći Makronovi protivnici, krajnje levičarska partija Nepokorena Francuska i krajnje desničarsko Nacionalno okupljanje Marin Le Pen i njenih saveznika u Parlamentu.Prvo se glasalo za predlog Nepokorene Francuske i falilo je 18 glasova da prođe, a podržao ga je 271 poslanik. Bila je potrebna većina od 289 da bi uspeo.

Drugi predlog partije Marin Le Pen dobio je samo 144 glasa, daleko ispod potrebne većine, a podržali su ga samo poslanici njene stranke, njena savenzčka Unija za pravu republiku i još šačica poslanika.

Jael Bron-Pive, predsednica Parlamenta i lojalista Makrona, rekla je da je "odmereni optimista" oko šansi za postizanje konsenzusa za budžet za 2026. godinu u parlamentu uprkos njegovim dubokim podelama.

Ali Lekorni nije još prevazišao problem.

Da bi dobio potrebne glasove on je izneo predlog da se suspenduje primena nepopularne Makronove penzione reforme prema kojoj treba postepeno da se podiže starosna granica za odlazak u penziju sa 62 na 64 godine. 

Njegov predlog da se suspenduje primena penzione reforme pomogla je da se ubede poslanici opozicione Socijalističke partije da nevoljno odluče da ne podrže predloge za rušenje njegove vlade, bar za sada.

Socijalisti sa 69 poslanika bi prevagnuli glasanje protiv njega da su to podržali, ali samo sedam socijalističkih poslanika se pridružilo glasanju za predlog Nepokorene Francuske.

Konzervativni Republikanci sa 50 poslanika takođe nisu podržali predloge o rušenju vlade.

Lekornijev i dalje nesiguran položaj mogao bi da se uruši ako poslanici Socijalista ili Republikanaca promene stav i podrže bilo koje buduće glasanje o nepoverenju vladi ako ne dobiju šta žele u pregovorima o budžetu koji će sigurno biti napeti.

Lekorni je obećao da neće upotrebiti posebno ustavno ovlašćenje da progura budžet kroz Parlament bez odobrenja poslanika, što je Makronova vlada upotrebila da nametne usvajanje penzione reforme 2023. godine uproks velikim protestima.

Izgradnja konsenzusa u parlamentu za podizanje carina, smanjenje potrošnje i druge budžetske mere da bi se počelo s obuzdavanjem rastućeg francuskog državnog deficita i duga, biće izgleda jako teška. Skupština je duboko podeljena od kada je Makron raspustio u junu 2024, kada prevremeni parlamentarni izbori, koji su usledili, nisu doneli ni jednog jasnog pobednika, a ubrzali su političku blokadu koja je zahvatila Francusku od tada, što je dovelo do smene Makronovih premijera, jednog za drugim.

(Beta, 16.10.2025)

Povezane vesti »

Francuski premijer ponovo na tetsu: U parlamentu danas najavljena dva glasanja o poverenju Lekorniju

Francuski premijer ponovo na tetsu: U parlamentu danas najavljena dva glasanja o poverenju Lekorniju

Blic pre 1 sat
Lekorni preživeo, i drugi put

Lekorni preživeo, i drugi put

B92 pre 4 sati
Lekorni preživeo dvostruko glasanje o nepoverenju, Makron izbegao nove izbore

Lekorni preživeo dvostruko glasanje o nepoverenju, Makron izbegao nove izbore

NIN pre 6 sati
Francuski premijer Lekorni preživeo dva skupštinska glasanja o nepoverenju

Francuski premijer Lekorni preživeo dva skupštinska glasanja o nepoverenju

Radio sto plus pre 5 sati
Francuska vlada preživela prvo glasanje o poverenju, premijer zamrznuo penzione reforme

Francuska vlada preživela prvo glasanje o poverenju, premijer zamrznuo penzione reforme

Danas pre 8 sati
Francuski premijer preživeo dva glasanja o nepoverenju

Francuski premijer preživeo dva glasanja o nepoverenju

Nova pre 9 sati
Francuska vlada preživela oba glasanja! Premijer Lekornu ostaje na funkciji, odbijeni predlozi ultralevice i ultradesnice…

Francuska vlada preživela oba glasanja! Premijer Lekornu ostaje na funkciji, odbijeni predlozi ultralevice i ultradesnice (foto)

Kurir pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Američki agenti uhapsili državljanina Crne Gore: Radule deset godina ilegalno boravio u SAD, pa se zaposlio u policiji

Američki agenti uhapsili državljanina Crne Gore: Radule deset godina ilegalno boravio u SAD, pa se zaposlio u policiji

Blic pre 50 minuta
Tramp ne želi da osiromaši američke rezerve Tomahavk raketa

Tramp ne želi da osiromaši američke rezerve Tomahavk raketa

Danas pre 7 minuta
Optužen Trampov bivši savetnik: Džon Bolton se tereti za prenos tajnih podataka: Objavio knjigu o radu u Beloj kući

Optužen Trampov bivši savetnik: Džon Bolton se tereti za prenos tajnih podataka: Objavio knjigu o radu u Beloj kući

Blic pre 11 minuta
Pretvarao se 50 godina da je slep, od države primio više od milion evra

Pretvarao se 50 godina da je slep, od države primio više od milion evra

Danas pre 46 minuta
"Nećemo imati drugog izbora": Tramp: Ako Hamas nastavi da ubija ljude u Gazi moraćemo da uđemo i pobijemo ih

"Nećemo imati drugog izbora": Tramp: Ako Hamas nastavi da ubija ljude u Gazi moraćemo da uđemo i pobijemo ih

Blic pre 1 sat