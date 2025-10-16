Francuski premijer Lekorni preživeo dva skupštinska glasanja o nepoverenju

Beta pre 6 sati

Francuski premijer Sebastijen Lekorni preživeo je danas dva glasanja o nepoverenju, koja su mogla da obore njegovu krhku novu vladu i ubace Francusku dublje u politički haos.

Glasanja u Nacionalnoj skupštini otvaraju put Lekorniju da nastavi da radi na usvajanju budžeta za 2026. godinu u jako podeljenom donjem domu Parlamenta do kraja godine, što bi mogao da bude još veći izazov.

To što nije izglasano nepoverenje vladi znači takođe da predsednik Emanuel Makron ne mora odmah da raspusti Parlament i sazove prevremene parlamentarne izbore, što je opasna opcija koju je francuski predsednik izabrao 2024. godine i koju je nagovestio da bi mogao ponovo da primeni, ako bi Lekorni pao.

Lekorni, blizak saveznik francuskog predednika, suočio se sa dva predloga o izglasavanju nepoverenja vladi koje su podneli najžešći Makronovi protivnici, krajnje levičarska partija Nepokorena Francuska i krajnje desničarsko Nacionalno okupljanje Marin Le Pen i njenih saveznika u Parlamentu.Prvo se glasalo za predlog Nepokorene Francuske i falilo je 18 glasova da prođe, a podržao ga je 271 poslanik. Bila je potrebna većina od 289 da bi uspeo.

Drugi predlog partije Marin Le Pen dobio je samo 144 glasa, daleko ispod potrebne većine, a podržali su ga samo poslanici njene stranke, njena savenzčka Unija za pravu republiku i još šačica poslanika.

Jael Bron-Pive, predsednica Parlamenta i lojalista Makrona, rekla je da je "odmereni optimista" oko šansi za postizanje konsenzusa za budžet za 2026. godinu u parlamentu uprkos njegovim dubokim podelama.

Ali Lekorni nije još prevazišao problem.

Da bi dobio potrebne glasove on je izneo predlog da se suspenduje primena nepopularne Makronove penzione reforme prema kojoj treba postepeno da se podiže starosna granica za odlazak u penziju sa 62 na 64 godine.

Njegov predlog da se suspenduje primena penzione reforme pomogla je da se ubede poslanici opozicione Socijalističke partije da nevoljno odluče da ne podrže predloge za rušenje njegove vlade, bar za sada.

Socijalisti sa 69 poslanika bi prevagnuli glasanje protiv njega da su to podržali, ali samo sedam socijalističkih poslanika se pridružilo glasanju za predlog Nepokorene Francuske.

Konzervativni Republikanci sa 50 poslanika takođe nisu podržali predloge o rušenju vlade.

Lekornijev i dalje nesiguran položaj mogao bi da se uruši ako poslanici Socijalista ili Republikanaca promene stav i podrže bilo koje buduće glasanje o nepoverenju vladi ako ne dobiju šta žele u pregovorima o budžetu koji će sigurno biti napeti.

Lekorni je obećao da neće upotrebiti posebno ustavno ovlašćenje da progura budžet kroz Parlament bez odobrenja poslanika, što je Makronova vlada upotrebila da nametne usvajanje penzione reforme 2023. godine uproks velikim protestima.

Izgradnja konsenzusa u parlamentu za podizanje carina, smanjenje potrošnje i druge budžetske mere da bi se počelo s obuzdavanjem rastućeg francuskog državnog deficita i duga, biće izgleda jako teška. Skupština je duboko podeljena od kada je Makron raspustio u junu 2024, kada prevremeni parlamentarni izbori, koji su usledili, nisu doneli ni jednog jasnog pobednika, a ubrzali su političku blokadu koja je zahvatila Francusku od tada, što je dovelo do smene Makronovih premijera, jednog za drugim.

