Francuska vlada preživela prvo glasanje o poverenju, premijer zamrznuo penzione reforme

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Francuska vlada preživela prvo glasanje o poverenju, premijer zamrznuo penzione reforme

Francuski premijer Sebastijen Lekorni dobio je podršku danas u prvom od dva glasanja o poverenju, koja su inicirale stranke kranje desnice i krajnje levice.

Lekroni je dobio podršku Socijalističke partije zbog odluke da zamrzne penzionu reformu do 2027. godine i predsedničkih izbora, prenosi Frans 24. Poslanici su glasali o predlogu stranaka krajnje levice i Lekorni je dobio podršku 271 poslanika, dok je za predlog opozicije da obori vlast bilo potrebno 289 glasova. O predlogu stranke krajnje desnice, Nacionalnog okupljanja, za rušenje francuske vlade glasaće se uskoro.
Ključne reči

Predsednički izboriIzboriFrancuska

