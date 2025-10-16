Stiže zahlađenje i kiša

Danas duži sunčani periodi sa malo oblaka. Nešto više oblačnosti biće u Timočkoj Krajini. Uveče naoblačenje sa kišom na jugu Srbije.Vetar slab južni, jugoistočni i istočni, popodne u južnom Banatu umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Maksimalna temperatura od 15°C do 19°C. Uveče suvo, a samo na jugozapadu i jugu Srbije počinje kiša. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C. U petak dolazi do naoblačenja sa kišom na jugozapadu i jugu Srbije koje se brzo širi na