Stiže zahlađenje i kiša

Ozon press pre 3 sata
Danas duži sunčani periodi sa malo oblaka. Nešto više oblačnosti biće u Timočkoj Krajini. Uveče naoblačenje sa kišom na jugu Srbije.Vetar slab južni, jugoistočni i istočni, popodne u južnom Banatu umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Maksimalna temperatura od 15°C do 19°C. Uveče suvo, a samo na jugozapadu i jugu Srbije počinje kiša. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C. U petak dolazi do naoblačenja sa kišom na jugozapadu i jugu Srbije koje se brzo širi na
Radio 021 pre 3 minuta
Blic pre 2 sata
